Доказано: вот чем каждому человеку грозит отсутствие интимной жизни

Когда мы думаем о физической близости, то ассоциируем ее с удовольствием. Но в действительности она не только удовлетворяет плотские желания. Близость с партнером может вылечить вас от многих болезней. В том числе от болезни Альцгеймера, передает Lifter.
Преимущества физической близости с партнером
Интимная жизнь может быть эликсиром для вечной молодости. А все потому, что ваш организм с ее помощью избавляет от токсинов. Кроме того, вы становитесь более счастливым. А это также помогает предотвратить потерю памяти.
Исследование
Наука подтвердила, что если у вас нет личной жизни, вы рискуете получить проблемы с памятью. Для этого ученые провели эксперимент. Они собрали участников, которых спросили о сексуальной активности. Также они попросили их пройти тест на память, чтобы узнать, как зависят друг от друга эти факторы.
Специалист Марк Аллен пришел к выводу, что близость или эмоциональная привязанность могут стимулировать участки мозга, которые тесно связаны с памятью.
В ходе исследования более сексуально активные участники показали, что имеют лучшую память. Ученые также считают, что легче запоминают вещи даже те, кто просто имеет эмоциональную привязанность к своим вторым половинкам.
Еще несколько лет назад Манчестерский университет подтвердил эти утверждения. Они доказали, что пожилые люди с насыщенной интимной жизнью имеют отличные когнитивные способности.
Другие преимущества
Секс играет большую роль и в других вещах, которые касаются здоровья. К примеру, вы сможете предотвратить грипп, улучшить состояние кожи, избежать стресса, сжечь калории и сохранить хорошее настроение. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии!