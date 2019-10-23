Доказано: вот чем каждому человеку грозит отсутствие интимной жизни

Преимущества физической близости с партнером

Интимная жизнь может быть эликсиром для вечной молодости. А все потому, что ваш организм с ее помощью избавляет от токсинов. Кроме того, вы становитесь более счастливым. А это также помогает предотвратить потерю памяти.

Исследование

Наука подтвердила, что если у вас нет личной жизни, вы рискуете получить проблемы с памятью. Для этого ученые провели эксперимент. Они собрали участников, которых спросили о сексуальной активности. Также они попросили их пройти тест на память, чтобы узнать, как зависят друг от друга эти факторы.

Специалист Марк Аллен пришел к выводу, что близость или эмоциональная привязанность могут стимулировать участки мозга, которые тесно связаны с памятью.

В ходе исследования более сексуально активные участники показали, что имеют лучшую память. Ученые также считают, что легче запоминают вещи даже те, кто просто имеет эмоциональную привязанность к своим вторым половинкам.

ФОТО: Sergejs Rahunoks/PantherMedia / Sergejs Rahunoks

Еще несколько лет назад Манчестерский университет подтвердил эти утверждения. Они доказали, что пожилые люди с насыщенной интимной жизнью имеют отличные когнитивные способности.

Другие преимущества

Секс играет большую роль и в других вещах, которые касаются здоровья. К примеру, вы сможете предотвратить грипп, улучшить состояние кожи, избежать стресса, сжечь калории и сохранить хорошее настроение. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии!