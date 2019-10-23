Татьяна Михалкова показала семейные фото с празднования дня рождения мужа

Два дня назад, 21 октября, исполнилось 74 года Никите Михалкову — советскому и российскому киноактеру, кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру. В этот день многие знаменитости и поклонники поздравили Никиту Сергеевича с днем рождения и пожелали ему долгих лет жизни и успехов, пишет Экспресс газета.
Свой день рождения Никита Сергеевич как правило отмечает в кругу своей семьи. Этот год не стал исключением, Михалков собрал всех своих родных в ресторане. Накануне супруга именитого режиссера Татьяна Михалкова поделилась в своем микроблоге фотографиями с праздника, где собралась вся большая семья Михалковых, а именно их дети и внуки.
«С днем рождения, любимый муж», - лаконично подписала Татьяна фотографии с семьей. Поклонники продолжают поздравлять Никиту Сергеевича, а также отмечают, что семья Михалковых является одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.
«Красивая семья, всего вам доброго», «Такие невероятно красивые», «Здоровья! Долгих лет жизни! Счастья!», «Крепкого здоровья», «Красивая жена красивому мужу», - пишут в комментариях поклонники.