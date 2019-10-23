Татьяна Михалкова показала семейные фото с празднования дня рождения мужа

Свой день рождения Никита Сергеевич как правило отмечает в кругу своей семьи. Этот год не стал исключением, Михалков собрал всех своих родных в ресторане. Накануне супруга именитого режиссера Татьяна Михалкова поделилась в своем микроблоге фотографиями с праздника, где собралась вся большая семья Михалковых, а именно их дети и внуки.