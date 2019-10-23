«Совершенная!» Zivert показала чувственное фото из танцевального класса

Российская поп-дива Zivert решила побаловать подписчиков в Instagram «жаркой» фотографией. На снимке певица красуется в черном платье с откровенными вырезами на бедрах и белой рубашке, завязанной под самой грудью. Образ исполнительницы дополнили яркий макияж и необычный белый маникюр. Звезда на фото позирует в зеркальном танцевальном зале, сидя на полу в эротичной позе. Невероятные скулы, стройные загорелые ножки и атмосфера секса сделали свое дело — за несколько часов публикация набрала более 30 тысяч лайков.