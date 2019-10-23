Елена Малышева попала в больницу

Елена Малышева сняла видео из машины скорой помощи. Телезвезда рассказала, что у нее поднялось давление и было 200 на 130. «Почему я в скорой помощи? Потому что первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни у меня гипертонический криз», — отметила Малышева.

Телеведущую доставили в Боткинскую больницу. Судя по всему, здоровью Малышевой ничего не угрожает. Звезда снимала видео для Instagram даже в тот момент, когда ее везли на каталке в медицинском учреждении.