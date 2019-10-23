Со всех уголков мира... Курьеры-иностранцы из Wolt рассказали, зачем приехали в Эстонию и почему хотят здесь остаться

Вы заказываете еду через Wolt, и к дверям прибывает курьер, который не говорит по-эстонски. Задумывались ли вы о том, кто он, зачем он приехал в Эстонию? Elu24 побеседовал с пятью курьерами, приехавшими в Эстонию из-за рубежа, которые готовы рассказать свою историю.

ФОТО: Wolt

МУХАММАД ИМАИР (24) ПАКИСТАН

Чем ты занимался на родине?

До приезда в Эстонию я год обучился роботике. До этого тоже был студентом.

Как ты попал в Эстонию? Видишь ли ты свое будущее в нашей стране?

«Это вопрос, который еще предстоит задать самому себе. Приезд в Эстонию не был случайным решением для меня. Я сменил карьеру в сфере технологий на образование. Я искал страну с хорошим педагогическим образованием, а также рассматривал потенциальный доход. Исходя из этих параметров, я выбрал Эстонию, где мне также удалось получить стипендию.

Но что касается моего будущего, нет сомнений в том, что Эстония предлагает много преимуществ для пребывания здесь. Если вы креативны, трудолюбивы и достаточно преданны, у вас может быть светлое будущее здесь. Исходя из моего опыта работы, у меня также есть возможности в Эстонии, но в настоящее время я не планирую оставаться здесь. Может быть, я вернусь позже.

Каковы основные различия между Эстонией и твоей родной страной?

Люди. Во всех смыслах. В Пакистане их много, 200 миллионов, а в Эстонии всего 1,3 миллиона. Прибытие в Эстонию после жизни в стране с переполненными городами и переполненными деревнями — приятное изменение. Это непревзойденный опыт... поездка в страну, где вас повсюду окружает еще нетронутая природа, везде зелень. Расслабляющий для ума, приятный для глаз пейзаж.

Еще одно отличие звучит как клише, но это правда. Люди здесь сдержанные, холодные и недружелюбные. Положительной стороной эстонцев является то, что они занимаются своим делом.

В Пакистане все наоборот. Мы экстраверты, мы любим общаться и строить отношения. Заниматься своим делом — это последнее в очереди, что, конечно, не всегда приятно. Но доброта, любовь, забота и дружелюбие, которые можно встретить в Пакистане, редко встречаются в Эстонии.

Нравится ли тебе работать в Эстонии?

Мне нравится, как устроен весь процесс от поиска работы до начала исполнения трудовых обязанностей. Все очень просто и удобно. У меня есть друзья, которые работают в самых разных областях, и их опыт также был очень позитивным.

Некоторые из моих друзей зарегистрировали свою компанию и с нетерпением ждут старта собственного бизнеса. У них есть возможность работать с местными жителями, даже если они иностранцы. Это очень редко где встречается.

Случалось ли с тобой что-то забавное, необычное?

Я живу в одной комнате с другим курьером из Wolt, с которым мы часто готовим. Однажды я решил заказать еду через Wolt вместо того, чтобы готовить. Я решил не сообщать об этом своему соседу по комнате, потому что я не хотел делиться своей едой.

Я заказал еду и угадай, кто ее принес — мой сосед по комнате. Это было довольно забавно. Я поделился с ним своей едой и он рассмеялся, когда я рассказал ему о своем плане поесть без компании.

Любимое слово на эстонском языке?

«Tere» и «aitäh», потому что в Эстонии люди свободно говорят на английском и этих слов мне достаточно.

ФОТО: Konstantin Sednev

ОЛЕКСАНДР ЯНОВИЦКИЙ (39) УКРАИНА

Чем ты занимался на родине?

Я был частным предпринимателем и в последний раз был занят в сфере деревообрабатывающей промышленности.

Как ты попал в Эстонию? Видишь ли ты свое будущее в нашей стране?

Мой брат живет в Финляндии, и именно он рассказал мне об Эстонии. Я начал читать об этой стране: жизнь в Эстонии, образование, бизнес, налоги - я был все более и более очарован этой страной. В феврале этого года я сел в машину и приехал сюда, поехал с другом в кадровое агентство, оставил им свое резюме и поехал обратно на родину. Через три месяца я устроился на работу в Эстонии и приехал сюда.

Мой следующий шаг — вид на жительство. Это моя главная цель. Я приехал сюда не для того, чтобы заработать деньги, я выбрал эту страну, чтобы привезти всю семью в Эстонию. Мои дети должны получить образование здесь! Я должен сделать все возможное, чтобы здесь остаться.

Каковы основные различия между Эстонией и твоей родной страной?

Самое важное отличие для меня — безопасность. Россия воюет с Украиной, и поскольку я защищал свою страну в армии с 2014 по 2015 год, я знаю, насколько серьезная там ситуация. Я хотел бы, чтобы моя семья была в более безопасном месте.

В течение пяти месяцев я не сталкивался с серьезными конфликтами в Эстонии. На Украине я вижу их каждый день. Люди у нас очень устали от войны, коррупции, бедности ... они злы.

В Эстонии все спокойны. Кроме того, в Эстонии все очень удобно. Дороги здесь в отличном состоянии, украинские дороги ужасные. Начать бизнес здесь легко. Иногда даже инспектор не знает, как работает корпоративная налоговая система на моей родине.

И еще одна вещь ... дети. Для меня Эстония — это рай для детей. У детей здесь все есть, а на моей родине это доступно лишь избранным.

Нравится ли тебе работать в Эстонии?

В Эстонии работа хорошо оплачивается: если я хорошо выполняю свою работу, я получаю достойную зарплату. На моей родине вы можете много работать, но вам не хватит денег даже на еду.

Случалось ли с тобой что-то забавное, необычное?

«Однажды я принял заказ от Wolt от русскоязычного мужчины в полночь. Он был очень пьян и очень благодарен за доставку и предложил мне свою невесту. «У меня есть невеста, хотите?» — предложил клиент. Конечно, я отказался.

Любимое слово на эстонском языке?

«Aitäh» — я его так часто произношу, что на автомате говорил его даже во время отдыха в Словении.

ФОТО: Konstantin Sednev

ОМАР МОХАМАД (37), СУДАН

Чем ты занимался на родине?

Работал водителем и автомехаником.

Как ты попал в Эстонию? Видишь ли ты свое будущее в нашей стране?

Я приехал сюда учиться и работать. Хочу оставаться здесь до тех пор, пока чувствую себя тут комфортно.

Каковы основные различия между Эстонией и твоей родной страной?

Самое большое отличие, конечно же, в погоде. В Эстонии общение и доступ к важной информации организованы намного быстрее и проще.

Нравится ли тебе работать в Эстонии?

В Эстонии намного проще найти работу. Также мне нравится местная природа!

Случалось ли с тобой что-то забавное, необычное?

Довольно часто клиенты не хотят принимать заказ, который кто-то сделал для них. Иногда клиенты забывают свой заказ, и когда я приезжаю к ним, они не помнят, что они заказали.

Любимое слово на эстонском языке:

Мне нравится комбинация слов «halvasti» (плохо) и «sitasti» (д*рьмо), потому что в переводе они почти одинаковые, а вот значения разные...

Wolti kuller Prabath Ranaweera. ФОТО: Wolt

ПРАБАТ РАНАВЕЭРА (29), ШРИ-ЛАНКА

Чем ты занимался на родине?

У меня был свой бизнес в сфере дигитальных технологий и маркетинга. Также некоторое время работал в ИТ-сфере.

Как ты попал в Эстонию? Видишь ли ты свое будущее в нашей стране?

С подросткового возраста я мечтал увидеть мир и попутешествовать по Европе, потому что я хотел узнать о разных культурах. Поэтому я искал лучший способ осуществить свои мечты.

Я решил продолжить обучение и нашел хорошие возможности в Польше, Латвии и Эстонии. Я изучил все варианты и обнаружил, что Эстония имеет хорошую ИТ-инфраструктуру и называется электронным государством.

В 2017 году я приехал в Эстонию, чтобы обучаться в магистратуре.

Каковы основные различия между Эстонией и твоей родной страной?

Между Эстонией и Шри-Ланкой существует множество культурных различий. Одно из самых больших отличий заключается в том, что эстонцы поначалу не очень открыты и дружелюбны. На Шри-Ланке люди более дружелюбны и помогают незнакомцам. Что плохо в Эстонии, так это то, что люди зесь не заботятся об окружающих и не помогают друг другу.

Еще одно отличие — общественный транспорт. В Эстонии он функционирует очень точно и намного лучше, чем на Шри-Ланке. Мне также нравится тот факт, что эстонцы не используют клаксоны во время движения и не шумят так сильно, как в моей стране.

Нравится ли тебе работать в Эстонии?

Мне нравится спокойствие, а еще в Эстонии очень красивая природа. В работе мне нравится гибкость рабочего графика. Это позволяет мне путешествовать. Вот почему я люблю работать курьером Wolt. Это также поддерживает меня в хорошей форме, так как в среднем я проезжаю на вилосипеде около 1000 километров каждый месяц.

Случалось ли с тобой что-то забавное, необычное?

Шел дождь Одна женщина заказала еду, и, конечно, я промок, когда приехал. Она была очень обеспокоена и опечалена, увидев меня таким. Сожалела, что заказала еду в дождливый день. Я утешил ее, сказал, что это моя работа, и поблагодарил ее за то, что она такая добрая.

Любимое слово на эстонском языке:

«Aitäh» и «armastus».

Wolti kuller Oleksandr Untilov. ФОТО: Konstantin Sednev

OLEKSANDR UNTILOV (28), UKRAINA

Чем ты занимался на родине?

Я работал менеджером отдела в компании по торговле строительными материалами.

Как ты попал в Эстонию?

Мои друзья часто ездили в Эстонию, чтобы поработать или отдохнуть. Они много рассказывали мне об этой прекрасной стране. Я решил, что должен увидеть это место своими глазами.

Каковы основные различия между Эстонией и твоей родной страной?

Первое отличие — это климат. Мне очень нравится эстонская погода. Если сравнивать эстонское лето с украинским, то на моей родине летом даже из дома высунуться нельзя. Лето в Эстонии умеренно теплое и комфортное, что позволяет проводить больше времени на свежем воздухе.

Другое отличие — это технологии. В Эстонии люди могут даже обратиться к врачу онлайн. И, конечно же, по Украине на улицах не катаются роботы, доставляющие посылки.

Мне очень нравится эстонская архитектура, старый город очарователен, а новые дома — как из будущего. Как поклонник активного отдыха, я люблю пруды, парки и, конечно же, море.

Нравится ли тебе работать в Эстонии?

Я думаю, что работать в Эстонии очень интересно и увлекательно, мне нравится общаться с людьми и посещать интересные места.

Случалось ли с тобой что-то забавное, необычное?

Однажды я приняла заказ в Пирита. Когда я приехал, клиент уже был на яхте, и я подошел, чтобы передать еду. Но когда заказ был передан, яхта начала двигаться!

Когда капитан обнаружил, что я на борту, он обернулся и отвез меня в порт. Это было очень короткое путешествие.

Любимое слово на эстонском языке: