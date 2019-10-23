Яна Кошкина в красном бикини подразнила мужчин шикарным декольте

В Арабских Эмиратах звезда сериала «Домашний арест» устроила горячую фотосессию в купальнике. Сначала Яна позировала на закате в черном бикини, демонстрируя упругие ягодицы. «Вечереет. Стеснение пропало. Вы тоже видите звезду на фото?» — игриво обратилась Кошкина к поклонникам.

Затем брюнетка сменила купальник на ярко-красный и показала фанатам свое главное достоинство — роскошный бюст. Лиф с глубоким декольте выгодно подчеркнул формы актрисы. Пляжный образ дополнили темные очки и небрежно уложенные локоны. Яна игриво позировала, приложив указательный палец к подбородку.

Поклонники пошутили, что на этот сексуальный снимок можно смотреть вечно. «Как можно быть такой идеальной», «Шикарная женщина», «Можно смотреть не отрываясь, как на огонь», «Кто бы что не говорил, но шикарная грудь всегда в тренде», — высказались подписчики.

Кошкина — одна из самых сексуальных и желанных звезд российского шоу-бизнеса. Несмотря на это, актриса всё еще не замужем. Возможно, тому виной плохая примета, которую проигнорировала брюнетка: она снялась в свадебном платье.