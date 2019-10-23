Эстонский актер Эдуард Томан: ей было 23, а мне 56, но я не охотник за молодыми!

«Существуют ли для вас дамы после 50?» – прозвучал вопрос. «Существуют», – ответил Томан. «Но ваша жена моложе вас в два раза?» – последовал уточняющий вопрос.

Томан рассказал, что «женат на своей профессии в первую очередь». Актер напомнил, что у него было два брака, и обе его жены – из театральной среды: «Моя первая жена была старше меня на шесть лет. Театр нас связывал, мы прожили 25 лет без общих детей. От первого брака у жены были две дочери, потом внуки пошли. Я всех вырастил, прошло 25 лет… Помню, когда президент России разводился несколько лет назад со своей супругой, он скромно сказал: «Этот брак себя исчерпал». Так случилось и у меня – он себя исчерпал».

Со второй женой у актера разница больше 20 лет: «Ей было 23, а мне 56». И снова вопрос: «Тот самый охотник за молодыми?». Ответ: «Так я ж не охотился!». «Попался?» – спросили гости в студии. Томан не согласился: «Не попался! У меня крутится в голове песня из знаменитого советского сериала: «Придет оно большое как глоток – глоток воды во время зноя летнего». Откуда? Как это случилось? Было ли это прописано на небесах? Сказать не могу. Я не занимался поисками, нигде не рыскал. Просто пришел такой этап в жизни. Прежний брак исчерпал себя, в моей жизни многое поменялось, в том числе в работе: я перешел из театра в свободное плавание, в частности, в общественную сферу. Это случилось по целому ряду обстоятельств. Моя любовь к нынешней жене, которую я считаю самым лучшим приобретением в своей жизни, связана и с моим родным городом, и с какими-то новыми ощущениями и с абсолютно полным совпадением отношения к жизни».

Вы чувствуете себя моложе рядом с ней? «Наверное, так. Я ловлю себя на мысли, что я практически никогда не задумываюсь о своем возрасте. Здесь сегодня говорили о козлодоевых, трофейных женах… Я не попадаю ни под одну из тех категорий. У меня просто нет тех денег, о которых идет речь», – пояснил Томан.