Нумерология банковской карты: какие числа притягивают деньги

Узнать, какой финансовой энергетикой обладает ваша банковская карта, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют с помощью простого расчета. Для этого все числа карты складывают: 4117 7600 8602 3785 = 4+1+1+7+7+6+0+0+8+6+0+2+3+7+8+5 = 65 = 6+5 = 11 = 1+1 = 2. Искомое число и будет указывать на то, счастливый ли номер у карты и притягивает ли он материальное благополучие. В том случае, если карта окажется несчастливой, ее можно поменять, чтобы исключить отток финансов.

Единица. Карта с таким номером способна принести материальное благополучие, однако для этого важно пользоваться ею для крупных покупок, чтобы получить скидки и возврат части сбережений. Также денежное изобилие станет реальностью, если на карту регулярно поступают средства. Этот номер можно сделать основным для денежных переводов.

Двойка. Карта с таким номером не приведет к денежной удаче. На ней лучше не оставлять средства, так как накопить их не получится из-за разных обстоятельств, вынуждающих постоянно тратить накопления. Такую карту лучше всего использовать для мелких трат на карманные расходы, так как в нумерологии число два означает движение и перемещение, а не стабильность и увеличение.

Тройка. Карта с таким номером будет удачной для тех, кто получает деньги из разных источников: например, для людей, у которых есть несколько подработок. Постоянный приток небольших сумм поспособствует обновлению финансовой энергетики, и карта будет притягивать к владельцу новые возможности заработка.

Четверка. Такая карта идеально подходит для долгосрочных вкладов и накоплений. Четверка позволяет накопить на важные и дорогостоящие приобретения, а также создать финансовую подушку на «черный день». Тратить деньги с такой карты нужно с осторожностью, не снимая больше необходимой суммы и стараясь как можно быстрее положить израсходованное на счет.

Пятерка. Такая карта идеальна для людей, отправляющихся в путешествие. Сбережения с нее будут тратиться в основном на отдых и развлечения, которые удадутся на славу, а значит, переносить на нее все накопления не стоит. Также нежелательно использовать карту для накоплений и долгосрочных вкладов, иначе деньги с нее будут уходить «в никуда».

Шестерка. Такая цифра характерна для карты, с которой снимают деньги на ежедневные нужды. Большие суммы денег на нее лучше не класть, чтобы не искушать себя крупными и часто лишними покупками. Согласно нумерологии, такая карта подойдет бережливым людям, которые не привыкли «сорить» деньгами.

Семерка. Счастливое число позволяет грамотно и экономно вести бюджет, копить средства и расплачиваться с максимальной выгодой. Карта не подходит для тех, кто не привык считать деньги. Ответственным же людям такая цифра принесет успех и приток финансов.

Восьмерка. Такую карту лучше всего использовать для получения дохода. Восьмерка способствует накоплениям, а значит, карту можно использовать и как накопительную. Чтобы удача не отвернулась, стоит пополнять счет карты из разных источников, чтобы денежная энергетика не застаивалась.