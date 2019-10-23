Возбуждение высшего уровня: «Русская Кардашян» опубликовала завораживающее видео в розовом купальнике

После притягательной прогулки по песку на Анастасию Квитко посыпались признания в любви на всех языках, пишет Пятый канал.
Модель Анастасия Квитко в очередной заставила мужскую половину своей десятимиллионной аудитории в Instagram сглотнуть слюну. Девушка с большими «достоинствами» во всех «стратегически важных» местах прогулялась по заграничному пляжу в розовом купальнике.
Чтобы подписчики как следует рассмотрели прелести «русской Кардашян» со всех сторон, видео с ее участием сделано с эффектом слоу-мо. Инстаблогер в замедленной съемке ступает по песку, сверкая на солнце притягательными ягодицами. Ее волосы эротично развиваются на ветру. А пышный бюст периодически снимается крупным планом, так что не помещается в кадр.
Видео с прогулки Квитко за восемь часов собрало 218 тысяч просмотров по всей планете. Комментарии под ним оставили на десятках языках.
«Прекрасная!»; «Какая восхитительная! Так сильно тебя люблю!»; «Чудесная милашка!»; «Горячая девушка!» — написали поклонники, на испанском, португальском, английском и русском.