Ср, 23.10.2019
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  • Возбуждение высшего уровня: «Русская Кардашян» опубликовала завораживающее видео в розовом купальнике

Возбуждение высшего уровня: «Русская Кардашян» опубликовала завораживающее видео в розовом купальнике

Анастасия Квитко.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

После притягательной прогулки по песку на Анастасию Квитко посыпались признания в любви на всех языках, пишет Пятый канал.

Модель Анастасия Квитко в очередной заставила мужскую половину своей десятимиллионной аудитории в Instagram сглотнуть слюну. Девушка с большими «достоинствами» во всех «стратегически важных» местах прогулялась по заграничному пляжу в розовом купальнике.

Чтобы подписчики как следует рассмотрели прелести «русской Кардашян» со всех сторон, видео с ее участием сделано с эффектом слоу-мо. Инстаблогер в замедленной съемке ступает по песку, сверкая на солнце притягательными ягодицами. Ее волосы эротично развиваются на ветру. А пышный бюст периодически снимается крупным планом, так что не помещается в кадр.

Видео с прогулки Квитко за восемь часов собрало 218 тысяч просмотров по всей планете. Комментарии под ним оставили на десятках языках.

«Прекрасная!»; «Какая восхитительная! Так сильно тебя люблю!»; «Чудесная милашка!»; «Горячая девушка!» — написали поклонники, на испанском, португальском, английском и русском.

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