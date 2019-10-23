Ср, 23.10.2019
Марианна Отса из Таллинна борется за звание самой красивой замужней женщины в мире СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Поцелуй равен микроинфаркту»: Валерия нашла неожиданное применение пробке от шампанского

«Поцелуй равен микроинфаркту»: Валерия нашла неожиданное применение пробке от шампанского

Певица Валерия.

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

Певица использовала бутылочную пробку для тренировки артикуляционного аппарата, пишет Пятый канал.

Певица Валерия удивила подписчиков в Instagram новым видео, в котором предстала перед ними с пробкой от шампанского во рту. В описании к ролику народная артистка объясняет, что таким образом во время антракта развивает речевой аппарат. Зажав пробку в зубах, она читает отрывок текста песни из собственного репертуара «Микроинфаркты».

«И когда я прохожу в аэропортах сквозь рамы,

На экранах видны мои душевные раны.

Если начал лечить — загляни в мою карту,

Каждый твой поцелуй равен микроинфаркту», — едва различимо произносит Валерия одними лишь губами. В этом и состоит задача упражнения.

Некоторые поклонники оказались не готовы лицезреть любимицу в столь странном виде.

«Выглядит пошловато», — заявили фолловеры.

Другие комментаторы, напротив, оценили ответственность Валерии и ее стремление поддерживать планку высокого профессионала.

«Какой подход к работе! Похвала, да и только!»; «Только к нам выходите без пробок», — заметили фанаты.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ