Американский рэпер швырялся в фанатов деньгами

Американский рэпер и автор хитов Post Malone провёл горячую ночь в клубе E11EVEN в Майами. Тусовка достигла пика, когда 24-летний певец вытащил на сцену пачки однодолларовых купюр и начал кидать их в толпу. Видео с места событий стало вирусным.

Во время дикой ночи в Майами музыкант успел поиграть в бирпонг с друзьями за их ВИП-столом, а после исполнил свои хиты. Конечно, люди, которым посчастливилось быть тогда в клубе, остались под впечатлением.