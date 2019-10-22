Американский рэпер швырялся в фанатов деньгами
На недавней вечеринке в клубе Майами, США, рэпер Post Malone решил почувствовать себя настоящей звездой и устроил «денежный дождь», потратив на это 50 тысяч долларов.
Американский рэпер и автор хитов Post Malone провёл горячую ночь в клубе E11EVEN в Майами. Тусовка достигла пика, когда 24-летний певец вытащил на сцену пачки однодолларовых купюр и начал кидать их в толпу. Видео с места событий стало вирусным.
Во время дикой ночи в Майами музыкант успел поиграть в бирпонг с друзьями за их ВИП-столом, а после исполнил свои хиты. Конечно, люди, которым посчастливилось быть тогда в клубе, остались под впечатлением.