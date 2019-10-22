Константин Хабенский стал жертвой квартирных мошенников

Не успела звезда «Ночного дозора» оправиться от прошлогодней истории с машино-местами, как на горизонте замаячило новое дело.

Напомним, что год назад Хабенского едва не лишили гаража, который он приобрел вместе с квартирой. Жильцы ЖК «Махаон» не могли оформить право собственности из-за начавшихся тогда финансовых проблем генподрядчика. В итоге хозяевам элитных квартир, в том числе Хабенскому, пришлось в индивидуальном порядке обращаться в суд, чтобы оформить на себя собственность.

А недавно злоумышленники воспользовались апартаментами актера, чтобы получить за них деньги в процессе банкротства застройщика. Несколько лет назад у фирмы-застройщика «Асмато», где Хабенский приобрел элитное жилье, начались финансовые проблемы. В результате был начат процесс банкротства. Этим с целью наживы воспользовался бывший адвокат фирмы. В результате сложных махинаций получилось, что фирма-банкрот осталась должна юристу и его сообщникам 3,5 миллиона евро. Причем квартира Хабенского каким-то образом оказалась среди имущества, которое застройщик должен был продать, чтобы рассчитаться с долгами. К счастью, и в этот раз Константин отделался легким испугом. Недавно Арбитражный суд Москвы признал все действия аферистов незаконными

«Арбитражный суд Москвы установил подлог документов. Сложно поверить в то, что такое вообще стало возможным», — рассказал один из добросовестных инвесторов ЖК, который, как и другие кредиторы, подал заявление о возбуждении уголовного дела в УВД по ЮЗАО Москвы.