Тилль Линдеманн из Rammstein опубликовал новый уникальный клип

Тилль Линдеманн, фронтмен группы Rammstein, в рамках собственного проекта Lindemann выпустил совместно со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном видеоклип на композицию «Ich Weiß Es Nich» (Я не знаю), при создании которого использовался искусственный интеллект. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале проекта.

В описании проекта говорится, что клип сняли с помощью генеративно-состязательной сети (Generative Adversarial Networks, GAN) — алгоритма, в основе которого лежат две нейросети, способные генерировать и анализировать тысячи изображений.