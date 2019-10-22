Впервые в Эстонии! Уже сегодня состоится сольный концерт Лены Катиной

После всемирного успеха в качестве солистки группы t.A.T.u., Лена Катина приступила к сольной карьере. Ее первый сольный релиз на английском языке «Never Forget» получил положительную оценку ведущих музыкальных критиков на Западе, а ремикс на песню «Never Forget» завоевал первое место американского музыкального чарта Billboard Dance / Club Chart, потеснив Мадонну с вершины хит-парада.

Летом 2019 года в самом сердце Москвы — на Арбате, Лена Катина дала уличный концерт и успешно представила свой сольный русскоязычный альбом.Пластинка под названием «МОНО» состоит из восьми треков, цитируя рецензию VK Music альбом Моно — это искренний поп с оттенками ностальгии по нулевым.