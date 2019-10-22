После закрытия ресторанов на Бузову подали в суд

На днях желающие отведать «бузфуда» — салатов, закусок, пасты и гамбургеров столкнулись с неприятным известием. На дверях ресторана на Цветном бульваре гостей встречает скромная в оформлении вывеска — напечатанный на листе А4 короткий текст: «Друзья! Ресторан закрыт по техническим причинам». Телефон ресторана не отвечает. Между тем, как указано на официальном сайте сети, в Москве закрылись оба заведения: в центре столицы — из-за переезда (куда не указано), а в ТРЦ «Вегас Крокус Сити» - опять же «по техническим причинам». Ни сроков открытия, ни других подробностей владельцы не называют. Таким образом, ресторанов «BUZfood» в Москве не осталось, работает только один в Санкт-Петербурге.