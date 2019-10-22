Тучная модель Calvin Klein ужаснула пользователей Сети

Пользователи увидели в рекламе с участием модели plus-size не бодипозитив, а пропаганду нездорового образа жизни, пишет Korrespondent.net.
Популярный бельевой бренд Calvin Klein снял рекламу с полной моделью, которая вызвала волну критики.
В рекламе снялась 22-летняя американская рэперша Джейн Чика. На рекламных фото девушка позирует в белье от Calvin Klein, демонстрируя особенности своей фигуры.
Снимки были подписаны фразой: «Говорю свою правду в своих кельвинах».
Многие фанаты бренда и пользователи Сети восприняли рекламу не как пример бодипозитивного мышления, а как пропаганду нездорового образа жизни.
В свою очередь певица ответила хейтерам, что с ее здоровьем все в порядке и оно никого не должно волновать.