Тучная модель Calvin Klein ужаснула пользователей Сети

Популярный бельевой бренд Calvin Klein снял рекламу с полной моделью, которая вызвала волну критики.

В рекламе снялась 22-летняя американская рэперша Джейн Чика. На рекламных фото девушка позирует в белье от Calvin Klein, демонстрируя особенности своей фигуры.

Снимки были подписаны фразой: «Говорю свою правду в своих кельвинах».

Многие фанаты бренда и пользователи Сети восприняли рекламу не как пример бодипозитивного мышления, а как пропаганду нездорового образа жизни.