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  • Тучная модель Calvin Klein ужаснула пользователей Сети

Тучная модель Calvin Klein ужаснула пользователей Сети

Чика

ФОТО: Caroline Blumberg/EPA

Пользователи увидели в рекламе с участием модели plus-size не бодипозитив, а пропаганду нездорового образа жизни, пишет Korrespondent.net.

Популярный бельевой бренд Calvin Klein снял рекламу с полной моделью, которая вызвала волну критики.

В рекламе снялась 22-летняя американская рэперша Джейн Чика. На рекламных фото девушка позирует в белье от Calvin Klein, демонстрируя особенности своей фигуры.

Снимки были подписаны фразой: «Говорю свою правду в своих кельвинах».

Многие фанаты бренда и пользователи Сети восприняли рекламу не как пример бодипозитивного мышления, а как пропаганду нездорового образа жизни.

В свою очередь певица ответила хейтерам, что с ее здоровьем все в порядке и оно никого не должно волновать.

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