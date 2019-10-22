Яйцеклетка от дочери: Любовь Успенская сообщила о будущем ребенке

Мне не хватает детского плача в доме, детского крика, смеха. Я эту идею не оставила. Мужчина есть, и не один. И есть достойные, то есть здоровые, умные, красивые, талантливые. А женщина… Мне хотелось бы, чтобы что-то от меня было. Может, я могла бы у Тани, ну, клетку взять,