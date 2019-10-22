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  • Яйцеклетка от дочери: Любовь Успенская сообщила о будущем ребенке

Яйцеклетка от дочери: Любовь Успенская сообщила о будущем ребенке

Любовь Успенская

ФОТО: Konstantin Sednev

Летом Любовь Успенская заявила, что хочет второго ребенка. Тогда популярная певица признавалась, что ищет донора. А теперь артистка не исключает, что им может стать ее дочь Татьяна Плаксина, передает Dni.ru.

В новом интервью Любовь Успенская призналась, что тоскует по детям. Однако в свои 65 лет артистка мечтает не о внуках, а о собственном ребенке. Поэтому певица намерена прибегнуть к помощи донора в этом вопросе. Более того, Любовь Успенская не исключает, что им может стать ее дочь Татьяна Плаксина.

Мне не хватает детского плача в доме, детского крика, смеха. Я эту идею не оставила. Мужчина есть, и не один. И есть достойные, то есть здоровые, умные, красивые, талантливые. А женщина… Мне хотелось бы, чтобы что-то от меня было. Может, я могла бы у Тани, ну, клетку взять,

– призналась Любовь Успенская в беседе с корреспондентами.

Откровенное интервью Любови Успенской! Какого мужчину она любила всю жизнь? Что ее связывает с Михаилом Ефремовым? Почему Успенская решила попробовать себя в рэпе? Из-за чего гардероб певицы защищен как сейф? А также — эксклюзивные кадры с последнего выступления королевы шансона в программе Пятого канала.

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