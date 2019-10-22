Видео: Ольга Серябкина удивила неожиданным танцевальным талантом

Благодаря информации, ранее полученной из интервью Ольги, фанатам было известно, что она занимается бальными танцами. Но никто ни разу так и не видел то, как она их исполняет. Серябкина решила исправить это недоразумение и сделала публикацию в Instagram, в которой видно, как она танцует румбу совместно с преподавателем.

В подписи, сопровождающей видео, Оля поделилась своими воспоминаниями и впечатлениями. Она рассказала, что вернулась к занятиям впервые за долгое время, а вдохновила ее на этот поступок подруга. В свое время увлечение бальными танцами, по словам Серябкиной, и сподвигло ее заниматься музыкой.