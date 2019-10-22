Видео: Ольга Серябкина удивила неожиданным танцевальным талантом

Чувства у публики Ольга вызывала противоречивые, а ее таланты для многих являлись спорными. Однако недавняя публикация в Instagram показала звезду с новой и весьма неожиданной стороны: она проявила незаурядные танцевальные способности. Об этом сообщает Kleo.ru.
Благодаря информации, ранее полученной из интервью Ольги, фанатам было известно, что она занимается бальными танцами. Но никто ни разу так и не видел то, как она их исполняет. Серябкина решила исправить это недоразумение и сделала публикацию в Instagram, в которой видно, как она танцует румбу совместно с преподавателем.
В подписи, сопровождающей видео, Оля поделилась своими воспоминаниями и впечатлениями. Она рассказала, что вернулась к занятиям впервые за долгое время, а вдохновила ее на этот поступок подруга. В свое время увлечение бальными танцами, по словам Серябкиной, и сподвигло ее заниматься музыкой.
Стоит сказать, что двигается Ольга превосходно. Это отметили в своих комментариях многие поклонники. Восхищение вызвал как танец, так и необычный наряд звезды, состоящий из укороченного топа, необычной юбки с вырезами на боках и специальных танцевальных туфель.
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Оленька снова в деле ))) Многие знают, что раньше я занималась бальными танцами. Это был огромный и очень важный этап в моей жизни. Я буквально жила танцами. Именно они и привели меня к музыке... И так классно вернуться! Звучит пафосно, но ощущения, как будто художнику, который очень давно не рисовал дали кисти и краски. Это нереально. Я очень благодарна любимой @maryme.23, которая своим звонком меня дико взбудоражила и замотивировала начать заниматься😍. И вот мой первый урок…)) В офигенном @tdancestudioaviapark! Конечно, я пока начинаю тренить с базы. Кстати, это самое сложное)) И нужно все вспомнить... но благодаря @rusya1 это будет легко 😘 И скоро все будет 😍 Главное, что это мое большое вдохновение. в танцах перед выходом говорят «легкого паркета»)) пожелаете ?)) My perfect look for dance @primabella.ru ✨✨✨ #molly