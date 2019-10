Видео: Ольга Серябкина удивила неожиданным танцевальным талантом

View this post on Instagram

Оленька снова в деле ))) Многие знают, что раньше я занималась бальными танцами. Это был огромный и очень важный этап в моей жизни. Я буквально жила танцами. Именно они и привели меня к музыке... И так классно вернуться! Звучит пафосно, но ощущения, как будто художнику, который очень давно не рисовал дали кисти и краски. Это нереально. Я очень благодарна любимой @maryme.23, которая своим звонком меня дико взбудоражила и замотивировала начать заниматься😍. И вот мой первый урок…)) В офигенном @tdancestudioaviapark! Конечно, я пока начинаю тренить с базы. Кстати, это самое сложное)) И нужно все вспомнить... но благодаря @rusya1 это будет легко 😘 И скоро все будет 😍 Главное, что это мое большое вдохновение. в танцах перед выходом говорят «легкого паркета»)) пожелаете ?)) My perfect look for dance @primabella.ru ✨✨✨ #molly