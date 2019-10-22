Беременна вторым? Поклонники в недоумении от фото Регины Тодоренко

На снимке телеведущая позирует в мини-бикини белого цвета на яхте. Она задорно смеется, согнувшись. Рядом с ней стоит брат Кирилл, который трепетно приобнимает любимую сестру.

Регина написала огромный поздравительный текст в честь дня рождения родственника.

Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов, сломанных машинок, несъеденных супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно. Но это прекрасное время сделало нас такими, какие мы есть сейчас! Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил "коледец" и достигать самых крутых вершин ) твоя сестра),

– оставила пожелание имениннику Тодоренко.

И все бы ничего, если бы не один странный факт. На фото у звезды виднеется округлившийся живот. Это явно не последствия трехразового питания. Поэтому поклонники пришли в недоумение, предположив, что Регина ждет второго малыша.