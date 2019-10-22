Артемий Троицкий: сочувствую олигархам – владельцам безмозглых «трофейных жен»

«Я не очень понимаю тех ребят своего возраста, которые, несмотря на седые бородки и отвисший животик, продолжают бегать за молодыми девушками», - признался Троицкий.

«Когда я вижу такие пары, мне вспоминается известная песня Бори Гребенщикова про старика Козлодоева («Старик Козлодоев»)», - добавил критик и напел: «Сползает по крыше старик Козлодоев, пронырливый как коростель…».

В передаче обсуждалась тема «Есть ли жизнь после 50-ти?». Троицкий упрекнул ведущих в том, что они все время пытаются выяснить, почему престарелым «козлодоевым» так нравятся 20-летние девушки.

Троицкий дал свой ответ на вопрос: «Имеется хорошее английское выражение - «трофейная жена». Это тот самый случай. У мужичка имеются деньги, и он, чтобы произвести впечатление на свою тусовку, приятелей и партнеров по бизнесу, обзаводится трофейной женой – моделью, певичкой, какой-то патентованной сертифицированной силиконовой красавицей и так далее. Я сочувствую этим мужчинам. Имеется масса примеров в России – там этого сколько угодно (олигархи, тот же Сечин с какой-то княгиней Ольгой). Эстонскую тусовку я знаю хуже. У них у всех по боку пущены старые надежные боевые подруги, зато есть безмозглые трофейные жены».

Насколько перспективны такие отношения? «Они очень перспективны для трофейных жен. Муженек скоро откинет копыта и она довольно неплохо на этом деле заработает. С точки зрения девушек, это умнО, хотя и банально», - подытожил Троицкий.