Вт, 22.10.2019
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Как определить по зубам, сколько вы проживете?

Зубы. Иллюстративное фото

ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

Чем больше выпало зубов к 65 годам, тем короче будет жизнь. Таковы данные исследования американских ученых, о чем сообщает zen.yandex.ru.

Потеря зубов связана со стрессом, который мы все испытываем. Согласно данным специалистов, люди, потерявшие пять или более зубов в возрасте до 65 лет, гораздо чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза, которые могут серьезно ограничить продолжительность жизни человека.

Специалисты организации призывают людей соблюдать три простых правила по уходу за здоровьем полости рта: обязательно чистить зубы перед сном и хотя бы один раз в течение дня, сократить потребление сахара, а также регулярно посещать стоматолога. Исследование было опубликовано в журнале Periodontology 2000.

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