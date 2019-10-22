Как определить по зубам, сколько вы проживете?

Потеря зубов связана со стрессом, который мы все испытываем. Согласно данным специалистов, люди, потерявшие пять или более зубов в возрасте до 65 лет, гораздо чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза, которые могут серьезно ограничить продолжительность жизни человека.