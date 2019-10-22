Майли Сайрус объяснила свое увлечение девушками

Провокационная американская певица Майли Сайрус, которая недавно попала в больницу, призналась, почему встречалась с девушками. По словам 26-летней звезды, ей никогда не везло с парнями.

Недавно на своей странице в Instagram Майли Сайрус провела онлайн-чат с новым бойфрендом Коди Симпсоном. В разговоре с австралийцем Сайрус сделала несколько откровенных признаний.

Так, Майли прокомментировала свои отношения девушками, с которыми встречалась ранее. Артистка утверждает, что ей просто не везло с парнями. «Я всегда считала, что должна быть гомосексуальной, думая, что все парни – зло, – сказала Майли Сайрус и быстро добавила, – но это неправда. Есть и хорошие люди противоположного пола. В своей жизни я встретила одного такого, и он сейчас тут на связи онлайн».

Таким образом исполнительница намекнула на новый роман с Коди Симпсоном. Вероятно, Сайрус счастлива после разрыва с Лиамом Хемсвортом и Кейтлин Картер.

Из разговора звездной пары также стало известно, что Майли и Коди могли закрутить роман еще четыре года назад. Они впервые поцеловались в 2015-м году. Об этом рассказал сам Коди, но затем поправил себя. «Вероятнее, это было у тебя дома», – сказал он Майли.