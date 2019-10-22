Вот они — самые опасные женщины в мире, которые до сих пор находятся в розыске Европола
Знающие люди говорят, что более жестокой драки, чем женская, не существует. Что женская тюрьма в разы опаснее мужской. И что цинизм, с которым действуют преступники-женщины, порой вообще выходит за грани человеческого понимания. Неудивительно, что о таких женщинах ходят легенды.
Европол начал кампанию, в которой участвует 21 страна Европейского союза, в том числе, и Эстония. Каждая принимающая участие страна выбрала одну наиболее разыскиваемую преступницу. Их фотографии и описание преступлений опубликовали на сайте организации. Если кто-то видел изображенных на снимках людей, при помощи линка на сайте он может передать информацию полиции.
59-летняя Мелания Стропник разыскивается за мошенничество, включая мошенничество, затрагивающее финансовые интересы европейских сообществ в значении Конвенции от 26 июля 1995 года о защите финансовых интересов. Женщину обвиняют в присвоении 188 тысяч евро. В период с 2000 по 2001 год Мелания провернула аферу, в ходе которой ввела в заблуждение свою жертву и незаконно присвоила средства.
46-летняя Моника Рафаэлова обкрадывала бабушек в шведских супермаркетах. В двух случаях ей даже удавалось снять деньги с банковских счетов своих жертв. Свои преступления она совершила в 2017 году, а после бросилась в бега.
Вместе с несколькими подельниками 30-летняя Ангелика Стойка совершила кражу с отягчающими обстоятельствами в продовольственном магазине. В одном случае украденная банковская карта использовалась при попытке мошенничества. Преступления были в основном направлены против заявителей, которые не могли себя защитить. Преступления также были особо опасными. В сговоре с другими, Ангелика Стойка в разное время крала сумочки, кошелек с наличными, а также банковские карты и наручные часы. Она также пыталась снять деньги в банкоматах с украденных банковских карт.
63-летняя Элизабет Гертруде Скариц обвиняется в мошенничестве с недвижимостью и арендной платой, по крайней мере, в 12 случаях, повлекших общую потерю в размере 4,2 миллионов евро в период с 2005 по 2008 год. Преступления были совершены ею как директором компании по управлению имуществом. Последнее известное местоположение австрийки Элизабет Гертруде Скариц было гостиницей в Клостернойбурге, Нижняя Австрия, в период с июня по август 2011 года.
46-летняя Рената Лоринц была признана виновной, поскольку, будучи сотрудником банка, она совершала несанкционированные изъятия средств со счетов своих клиентов, в то время как клиенты не просили об этом и не одобряли это. Рената также работала менеджером по связям и имела возможность приобретать платежные карты с возможностью снятия денег без согласия и ведома клиентов. Ее признали виновной в совершенных преступлениях 21 января 2019 в Словакии, но наказания она пока не понесла, так как в данный момент проживает в Соединенных Штатах Америки, штат Коннектикут. Общая сумма ущерба — 46 179 евро.
В период между 2010 и 2011 годами Радина Станчева Жечева совершила серию мошенничеств: выступила в качестве неофициального брокера, использовала поддельные личные документы, и в каждом случае она незаконно получала деньги и товары от граждан и юридических лиц. В 2018 году ее приговорили к пяти годам тюрьмы.
36-летняя Оливера Петрович Ристик входила в состав банды грабителей, специализирующейся на нападениях на виллы и роскошные дома. Ее обвиняют в убийстве 75-летнего итальянского гражданина, совершенном в декабре 2017 года во время ограбления. Женщина, которая сейчас находится в бегах, и ее сообщники ворвались в дом бывшего ювелира г-на Карли, и, привязав его к стулу, жестоко избили его и начали душить, чтобы узнать, где находятся драгоценности. Деньги были спрятаны в доме. После полученных травм пожилой мужчина скончался.
31-летняя Адилет Шакриджаева — гражданка Кыргызстана, которая находится в розыске в связи с серией краж, совершенных ею в 2014 году в двух местах на Мальте. Женщина совершала кражи в группе с четырьмя другими мужчинами. Адилет была арестована в сентябре 2015 года и доставлена в суд, содержалась под стражей до окончания слушаний. Женщина бала освобождена под залог в мае 2017 года, после чего скрылась.
20-летняя Ангелина Сацюк из Латвии вместе с сообщницей во время конфликта напала на женщину.
Ангелина Сацюк 1999 года рождения разыскивалась за групповое нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти пострадавшего. За такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до 15 лет.
В 2014 году Ангелина с соучастницей во время конфликта напала на женщину, толкнула ее на землю, после чего много раз била, сломав большую часть ребер и повредив жизненно важные органы, в результате чего у жертвы наступила смерть. После происшествия Ангелина и ее соучастница накрыли тело листьями и покинули место преступления.
Субботним утром 19 октября 2019 года Госполиция задержала в Латвии объявленную в розыск Ангелину Сацюк.
44-летняя Дорота Кажмиерскат обвиняется в жестоком убийстве своего мужа. В 2009 году женщина выстрелила мужчине в голову и скрылась. Мужчина скончался.
Последующее расследование показало, что это было запланированное убийство. За поимку женщины было назначено вознаграждение в размере почти 2330 евро.
56-летняя жительница Бельгии Хильде ван Экер и ее сожитель Жан-Клод Лакоте были признаны виновными в убийстве гражданина Великобритании Маркуса Джона Митчелла. Хильде, которая сейчас находится в бегах, ждет пожизненное заключение.
Венгерский суд разыскивает 31-летнюю Илдико Дудас за торговлю наркотиками и надругательства над несовершеннолетними. Она осуждена на шесть лет лишения свободы за совершенные преступления в Венгрии в 2011 и 2012 годах, и сейчас она находится в бегах. Илдико Дудас, ее спутник жизни и их сообщники часто употребляли кокаин, экстази и амфетамин. Они распространяли наркотики во многих ночных клубах и барах недалеко от озера Балатон. Дудас и ее сожитель иногда приводили своих детей с собой на место наркоторговли.
28-летняя жительница Хорватии Зорка Рогич разыскивается по обвинению в контрабанде наркотических средств и психотропных веществ. Она также обвиняется в контрабанде огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
7 мая 2018 года Харьюский уездный суд приговорил 30-летнюю Кристи Амберг к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно. Согласно приговору, ей не придется реально сидеть в тюрьме, если в течение трех лет она не совершит нового умышленного преступления и будет исполнять требования, предъявляемые ей криминальным надзирающим. Амберг условия надзора не исполняла, а потому была объявлена в розыск.
Суд признал Кристи Амберг виновной в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах. Согласно предъявленному обвинению, с июля по сентябрь 2017 года она приобрела в Таллинне 10-15 граммов амфетамина, покупала раз в неделю 1-10 граммов кокаина, и раз в неделю - по 50 миллиграммов GHB. Полученные наркотики Амберг перепродавала.
57-летняя филиппинка Элизабет Дизон Хонрада была приговорена к пяти годам лишения свободы за сбыт наркотиков в крупных размерах в Дании.
15 апреля 2003 года женщина привезла в Данию 30 килограммов кокаина. Всего месяцем ранее, 7 марта, Хонрада ввезла в страну 15 килограммов кокаина. Оба раза женщина приезжала в Данию из Суринама. Ее разыскивают по всему миру с 2010 года.
26-летняя уроженка Нигерии Джессика Эдосомван — еще одно доказательство тому, что внешность бывает обманчива...
Эдосомван является членом нигерийской преступной группировки, которая действует во всех крупных городах Франции. Группа набирает девушек из небольших нигерийских городов, обещая финансировать их поездку в Европу. По прибытии во Францию молодые нигерийские девушки должны погасить свой долг.
Девочек доверяют старшей женщине или «маме», чья работа - собирать деньги и присматривать за ними. Условия жизни у девушек плохие. Кроме того, они должны зарабатывать деньги проституцией.
Джессика Эдосомван разыскивается полицией с 2017 года. Считается, что он прячется во Франции, Германии или Бельгии. В ноябре 2017 года был выдан европейский ордер на ее арест.
43-летняя Илдрико Эндерле обвинятеся в торговле людьми. В период с 2003 по 2011 год румынка завербовала восемь девушек, которым она обещала хорошую работу в Германии. В действительности девушек увозили в Чехию, где они были вынуждены стать проститутками.
Обвиняемая в торговле людьми 39-летняя Елена Пузыревич была активным членом группировки, которая предлагала молодым русским девушкам получить испанские рабочие визы. На самом деле, девушек увозили в Испанию и заставляли работать проститутками в ночном клубе. Вместо рабочих виз им выдавали туристическую визы.
Пузыревич также была бухгалтером ночного клуба. Она также следила и ухаживала за девушками.
52-летняя Ивета Танкошова из Чехии разыскивается за преступную деятельность в отношении молодой девушки, которой Ивета обещала работу медсестры в Англии. Когда они приехали на территорию Великобритании, Танкошова отобрала у девушки паспорт и заставила ее стать проституткой.
В 2011 году Танкосова продала молодую девушку родственнице в Ирландии в качестве проститутки. Танкошова была приговорена к семи с половиной годам тюремного заключения, но пока властям не удалось выследить женщину.