Вот они — самые опасные женщины в мире, которые до сих пор находятся в розыске Европола

Европол начал кампанию, в которой участвует 21 страна Европейского союза, в том числе, и Эстония. Каждая принимающая участие страна выбрала одну наиболее разыскиваемую преступницу. Их фотографии и описание преступлений опубликовали на сайте организации. Если кто-то видел изображенных на снимках людей, при помощи линка на сайте он может передать информацию полиции.

Мелания Стропник ФОТО: Europol

59-летняя Мелания Стропник разыскивается за мошенничество, включая мошенничество, затрагивающее финансовые интересы европейских сообществ в значении Конвенции от 26 июля 1995 года о защите финансовых интересов. Женщину обвиняют в присвоении 188 тысяч евро. В период с 2000 по 2001 год Мелания провернула аферу, в ходе которой ввела в заблуждение свою жертву и незаконно присвоила средства.

Моника Рафаэлова ФОТО: Kuvatõmmis/Europol

46-летняя Моника Рафаэлова обкрадывала бабушек в шведских супермаркетах. В двух случаях ей даже удавалось снять деньги с банковских счетов своих жертв. Свои преступления она совершила в 2017 году, а после бросилась в бега.

Ангелика Стойка ФОТО: Kuvatõmmis/Europol

Вместе с несколькими подельниками 30-летняя Ангелика Стойка совершила кражу с отягчающими обстоятельствами в продовольственном магазине. В одном случае украденная банковская карта использовалась при попытке мошенничества. Преступления были в основном направлены против заявителей, которые не могли себя защитить. Преступления также были особо опасными. В сговоре с другими, Ангелика Стойка в разное время крала сумочки, кошелек с наличными, а также банковские карты и наручные часы. Она также пыталась снять деньги в банкоматах с украденных банковских карт.

Элизабет Гертруде Скариц ФОТО: Kuvatõmmis/Europol

63-летняя Элизабет Гертруде Скариц обвиняется в мошенничестве с недвижимостью и арендной платой, по крайней мере, в 12 случаях, повлекших общую потерю в размере 4,2 миллионов евро в период с 2005 по 2008 год. Преступления были совершены ею как директором компании по управлению имуществом. Последнее известное местоположение австрийки Элизабет Гертруде Скариц было гостиницей в Клостернойбурге, Нижняя Австрия, в период с июня по август 2011 года.

Renata Lorinc ФОТО: Kuvatõmmis Europoli lehelt

46-летняя Рената Лоринц была признана виновной, поскольку, будучи сотрудником банка, она совершала несанкционированные изъятия средств со счетов своих клиентов, в то время как клиенты не просили об этом и не одобряли это. Рената также работала менеджером по связям и имела возможность приобретать платежные карты с возможностью снятия денег без согласия и ведома клиентов. Ее признали виновной в совершенных преступлениях 21 января 2019 в Словакии, но наказания она пока не понесла, так как в данный момент проживает в Соединенных Штатах Америки, штат Коннектикут. Общая сумма ущерба — 46 179 евро.

Радина Станчева Жечева ФОТО: Kuvatõmmis/Europol

В период между 2010 и 2011 годами Радина Станчева Жечева совершила серию мошенничеств: выступила в качестве неофициального брокера, использовала поддельные личные документы, и в каждом случае она незаконно получала деньги и товары от граждан и юридических лиц. В 2018 году ее приговорили к пяти годам тюрьмы.

Оливера Петрович Ристик ФОТО: Kuvatõmmis/Europol