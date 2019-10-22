Ники Минаж вышла замуж за убийцу и насильника

Известная американская рэп-исполнительница Ники Минаж, которая недавно заявила об уходе со сцены, вышла замуж за рэпера Кеннета Петти. Отметим, что избранник звезды отсидел за изнасилование и убийство.

Еще в июне этого года в прямом эфире шоу Queen Radio Ники рассказала о предстоящей свадьбе и заявила, что всегда мечтала стать счастливой женой.

О том, что певица распрощалась с холостяцкой жизнью, артистка рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. Ники Минаж опубликовала ролик, показав чашки с надписями «мистер» и «миссис», а также белую кепку с надписью «невеста». Также новоиспеченная жена призналась, что теперь она – Оника Таня Минаж-Петти.

Пока никаких подробностей свадебной церемонии нет, но исходя из подписи к видео, влюбленные поженились 21 октября.