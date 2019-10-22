«Душа моя скорбит и плачет»: «домашнее» видео с Началовой незадолго до ее смерти появилось в Сети

По словам Исаевой, это произошло за три месяца до смерти Юлии, когда никто даже подумать не мог о трагедии, которая развернется уже в ближайшее время.

«Конечно, у меня очень много такого домашнего видео. Конечно, я им не спекулирую, не ловлю хайп и не выставляю его ежедневно на всеобщее обозрение. Но я хочу сказать вам, ожидающим от меня этой спекуляции: я буду делать это, буду, но редко. И только по порыву души», - комментирует Исаева.

В тот день поздравить дочь Юлии Началовой с 12-летием пришли ее самые близкие люди - бабушка, дедушка, родной отец Евгений Алдонин, а также крестная Лариса Долина с дочерью Линой и внучкой Сашей, семья Ролана Гусева, Юлия Костюшкина.

«Мы притащили аппарат караоке, чтобы было повеселее, и она поет для своих, всегда попадая в ноты. Я нашла этот ресторан. Мы с Юлей заказали атрибутику для Веры, связанную с темой, которая ее волновала тогда – Код Да Винчи», - вспоминает Исаева. Она отмечает, что на этом видео запечатлены еще счастливые родители Юлии. «Все мы, каждый из нас здесь счастлив! Ужасно все то, что произошло! Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход! Всем живущим - добра и счастья», - написала она.