Роман Бузовой с известным блогером обречен на неуспех

Галина Янко отметила, что отношения певицы и блогера можно охарактеризовать как роман-флирт. И нужен он только для привлечения внимания.

Нынешний ее кавалер пока к ней присматривается, но, увы, ни помолвки, ни свадьбы я не вижу. Да, они пока наслаждаются обществом друг друга, но брак у Ольги будет не с ним, как показывают мне карты,

– говорит таролог.

По ее словам, телеведущей не дает покоя свадьба Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. «Она в мыслях хочет прогреметь практически так же», – пояснила Янко. Впрочем, переплюнуть блондинку в шоколаде ей не удастся, добавила ясновидящая.

Янко убеждена, что в следующем году Бузова встретит свою судьбу и выйдет замуж. Союз обещает быть интересным. «Никто даже не может представить, что Ольга настолько будет счастлива, что уйдет на некоторое время в семью и перестанет мелькать на публике. По судьбе ей идут двое детей, а по картам выпадает, возможно, и третий ребенок», – заявила Галина.

Однако мужчина, о котором говорят карты, будет не последним супругом Ольги Бузовой. «Брака у нее по карме три. Несмотря на то что она ведет такую активную жизнь, будет очень хорошей мамой», – заключила таролог.

Напомним, что недавно певица опубликовала в Instagram снимок из спальни, продемонстрировав кольцо с огромным бриллиантом на безымянном пальце. Примерно в это же время Давид Манукян закрыл свой профиль в соцсети. Поклонники Ольги Бузовой решили, что блогер сделал ей предложение.