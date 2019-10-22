Роман Бузовой с известным блогером обречен на неуспех

Ясновидящая и таролог Галина Янко высказалась о предполагаемой помолвке телеведущей с Давидом Манукяном. По ее мнению, Ольга Бузова не выйдет за него замуж, передает Dni.ru.
Галина Янко отметила, что отношения певицы и блогера можно охарактеризовать как роман-флирт. И нужен он только для привлечения внимания.
Нынешний ее кавалер пока к ней присматривается, но, увы, ни помолвки, ни свадьбы я не вижу. Да, они пока наслаждаются обществом друг друга, но брак у Ольги будет не с ним, как показывают мне карты,
– говорит таролог.
По ее словам, телеведущей не дает покоя свадьба Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. «Она в мыслях хочет прогреметь практически так же», – пояснила Янко. Впрочем, переплюнуть блондинку в шоколаде ей не удастся, добавила ясновидящая.
Янко убеждена, что в следующем году Бузова встретит свою судьбу и выйдет замуж. Союз обещает быть интересным. «Никто даже не может представить, что Ольга настолько будет счастлива, что уйдет на некоторое время в семью и перестанет мелькать на публике. По судьбе ей идут двое детей, а по картам выпадает, возможно, и третий ребенок», – заявила Галина.
Однако мужчина, о котором говорят карты, будет не последним супругом Ольги Бузовой. «Брака у нее по карме три. Несмотря на то что она ведет такую активную жизнь, будет очень хорошей мамой», – заключила таролог.
Напомним, что недавно певица опубликовала в Instagram снимок из спальни, продемонстрировав кольцо с огромным бриллиантом на безымянном пальце. Примерно в это же время Давид Манукян закрыл свой профиль в соцсети. Поклонники Ольги Бузовой решили, что блогер сделал ей предложение.
Манукян снялся в одном из последних клипов певицы. Ранее они провели несколько дней в Италии.