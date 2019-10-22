В квартале Ротерманни появилась скульптура человека с голыми гениталиями, а вокруг него...

Неподалеку от магазина Springfield расположился новый арт-объект, изображающий обнаженного лысого мужчину, который сидит на постаменте, широко разведя при этом ноги.

ФОТО: limon.ee

Впрочем, это еще не все. Ведь мужчину окружают бюсты различных животных.

ФОТО: limon.ee

Пока что нам не удалось выяснить, кто является автором инсталляции и какой смысл она должна передавать, однако отметим, что владелец квартала Роттерманни — Урмас Сыырумаа — является большим поклонником как классического, так и современного искусства.

ФОТО: limon.ee