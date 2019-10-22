В квартале Ротерманни появилась скульптура человека с голыми гениталиями, а вокруг него...
В принадлежащем бизнесмену Урмасу Сыырумаа квартале Роттерманни очередное пополнение! Теперь, помимо огромного красного бульдога, встречающего гостей квартала при входе через арку со стороны улицы Хобуяамаа, на улицах квартала можно найти еще одну инсталляцию.
Неподалеку от магазина Springfield расположился новый арт-объект, изображающий обнаженного лысого мужчину, который сидит на постаменте, широко разведя при этом ноги.
Впрочем, это еще не все. Ведь мужчину окружают бюсты различных животных.
Пока что нам не удалось выяснить, кто является автором инсталляции и какой смысл она должна передавать, однако отметим, что владелец квартала Роттерманни — Урмас Сыырумаа — является большим поклонником как классического, так и современного искусства.
Впрочем, сильно уже не удивляешься, когда, посетив квартал после небольшого перерыва, обнаруживаешь там что-то новое, неприменно несущее в себе смысл. Так, например, прогуливающихся по кварталу людей в прошлом году встречали несколько сотен кроваво-красных зонтиков, развешенных между зданиями. Цель инсталляции - обратить внимание на месяц борьбы с раком крови и увеличить осведомленность людей об этом заболевании.