Певица Наргиз Закирова влипла в очередной мерзкий скандал

Как выяснилось, после ухода из лейбла Максима Фадеева жизнь Наргиз Закировой не стала легче. Нового директора артистки в Самаре разыскивала полиция за махинации с концертами, сообщает Dni.ru.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наргиз Закирова указала контакты нового директора Егора Бордовских. Как выяснили репортеры «Экспресс газеты», это имя хорошо известно в Самаре. Журналисты выяснили, что якобы настоящая его фамилия Гребенкин.
«Актер театра «Самарская площадь» Геннадий Муштаков в партнерстве с ним пытался привезти в Самару МХАТ под руководством Олега Табакова. В результате Бордовских пропал. Гастроли не состоялись. Поскольку все документы были оформлены на Муштакова, ему пришлось в течение нескольких лет выплачивать неустойку МХАТу», – рассказала изданию якобы ранее работавшая с Бордовских дама.
По словам женщины, пострадала от нынешнего агента Закировой и Самарская филармония. Будто бы Бордовских не оплатил по договору аренду и обманным путем получил из кассы выручку за билеты – 14 тысяч евро. Тогда якобы на него даже писали заявления в полицию.
Прокомментировал мерзкую ситуацию начальник самарского гарнизонного Дома офицеров Александр Назаренко. Он подтвердил, что Егора Бордовских разыскивала полиция. «У нас в Самаре этот человек многих подставил», – отметил Назаренко. Он рассказал, что и сам имел с ним дело, но ему повезло. Якобы его Егор кину" всего на 35 евро. «А филармония и другие попали на более крупные суммы. Когда стало известно, что его взяла на работу Наргиз, я даже хотел ее предупредить, чтобы была осторожнее. К сожалению, связаться с ней не удалось», – отметил Назаренко.