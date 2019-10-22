Певица Наргиз Закирова влипла в очередной мерзкий скандал

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наргиз Закирова указала контакты нового директора Егора Бордовских. Как выяснили репортеры «Экспресс газеты», это имя хорошо известно в Самаре. Журналисты выяснили, что якобы настоящая его фамилия Гребенкин.

«Актер театра «Самарская площадь» Геннадий Муштаков в партнерстве с ним пытался привезти в Самару МХАТ под руководством Олега Табакова. В результате Бордовских пропал. Гастроли не состоялись. Поскольку все документы были оформлены на Муштакова, ему пришлось в течение нескольких лет выплачивать неустойку МХАТу», – рассказала изданию якобы ранее работавшая с Бордовских дама.

По словам женщины, пострадала от нынешнего агента Закировой и Самарская филармония. Будто бы Бордовских не оплатил по договору аренду и обманным путем получил из кассы выручку за билеты – 14 тысяч евро. Тогда якобы на него даже писали заявления в полицию.