Актер Максим Аверин рассказал, какой напиток пьет в таллиннских барах

Максим Аверин приезжает в Таллинн довольно часто. С чем ассоциируется наш город, где и как актер проводит свободное время, о чем будет его новый спектакль и кого «майор Сергей Глухарев» ждет на своей день рождения? Обо всем этом Максим Аверин рассказал порталу Limon.ee.

- Я Таллинне раз в год точно бываю. В этом году дважды. Я люблю ваш город – он уютный, и у него есть сердце. Любим с труппой вечером прогуляться по барам, очень они колоритные здесь, публика интересная, любим наблюдать. Люблю бродить по Старому городу. Все европейские города имеют Старый город, но в Таллинне он особенный: как будто попадаешь в детство.

- Что привозите из Таллинна в качестве подарков?

- Ликер "Вана Таллинн".

- Что в барах пьете?

- Слушайте, давайте я не до такой степени буду рассказывать. Чай пьем!

- Вы играете спектакль в день своего рождения, и, как я знаю, в Таллинн приезжает много ваших друзей?

- Да, это традиция. Каждый год я праздную день рождения в разных городах и обязательно играю спектакль. Собирается компания близких и дорогих мне друзей. Едут не только из Москвы и других городов России, но и из других стран. Это единственный день, когда мы все можем собраться. Отказы не принимаются.

Максим Аверин ФОТО: Промо

- Сколько человек собирается?

- Никогда не считал. Человек 40-50.

- О чем спектакль «Научи меня жить»?

- Спектакль я сочинял на протяжении семи лет, сколько я его играю. Он меняется, потому что я меняюсь, наполняется произведениями, которые на сегодняшний день меня волнуют, которые находят отзвук в моей душе. Это и размышления о себе сегодняшнем, о том, чем сегодня дышу, живу и о чем думаю.

- У ваших экранных героев потрясающая мимика. Вы такой же и в жизни?

- Мне кажется, что нельзя быть одним на сцене, а совсем другим в жизни. То, что и как я делаю, наверное, и есть частица меня. Я не отделяю себя от того, что я делаю.

- Кино или театр?

- Это разные профессии. Далеко не каждый театральный артист хорошо может реализоваться в кино. Как и наоборот. Многие великие киноактеры на пушечный выстрел не подходили к театру. Это разные существования: кино – это более интимное искусство, театр - большие энергии. Как небо и земля.

- Какая из сериальных ролей вам ближе всего?

- Если ты работаешь над ролью, то все равно ищешь ассоциации, близкие тебе. Насколько в тебе эта роль совпадает. Поэтому я не могу отметить какую-то одну. Думаю, самая-самая – та, которая впереди.

- На что не жалко тратить деньги?