Актер Максим Аверин рассказал, какой напиток пьет в таллиннских барах

Максим Аверин - артист, любимый многими. 26 ноября, в свой день рождения, он приедет в Таллинн, чтобы представить свою новую работу на сцене Русского театра. Спектакль «Научи меня жить» – новая версия легендарного моноспектакля «Все начинается с любви». В нем собраны лучшие произведения предыдущего спектакля и новые композиции.
Максим Аверин приезжает в Таллинн довольно часто. С чем ассоциируется наш город, где и как актер проводит свободное время, о чем будет его новый спектакль и кого «майор Сергей Глухарев» ждет на своей день рождения? Обо всем этом Максим Аверин рассказал порталу Limon.ee.
- Я Таллинне раз в год точно бываю. В этом году дважды. Я люблю ваш город – он уютный, и у него есть сердце. Любим с труппой вечером прогуляться по барам, очень они колоритные здесь, публика интересная, любим наблюдать. Люблю бродить по Старому городу. Все европейские города имеют Старый город, но в Таллинне он особенный: как будто попадаешь в детство.
- Что привозите из Таллинна в качестве подарков?
- Ликер "Вана Таллинн".
- Что в барах пьете?
- Слушайте, давайте я не до такой степени буду рассказывать. Чай пьем!
- Вы играете спектакль в день своего рождения, и, как я знаю, в Таллинн приезжает много ваших друзей?
- Да, это традиция. Каждый год я праздную день рождения в разных городах и обязательно играю спектакль. Собирается компания близких и дорогих мне друзей. Едут не только из Москвы и других городов России, но и из других стран. Это единственный день, когда мы все можем собраться. Отказы не принимаются.
- Сколько человек собирается?
- Никогда не считал. Человек 40-50.
- О чем спектакль «Научи меня жить»?
- Спектакль я сочинял на протяжении семи лет, сколько я его играю. Он меняется, потому что я меняюсь, наполняется произведениями, которые на сегодняшний день меня волнуют, которые находят отзвук в моей душе. Это и размышления о себе сегодняшнем, о том, чем сегодня дышу, живу и о чем думаю.
- У ваших экранных героев потрясающая мимика. Вы такой же и в жизни?
- Мне кажется, что нельзя быть одним на сцене, а совсем другим в жизни. То, что и как я делаю, наверное, и есть частица меня. Я не отделяю себя от того, что я делаю.
- Кино или театр?
- Это разные профессии. Далеко не каждый театральный артист хорошо может реализоваться в кино. Как и наоборот. Многие великие киноактеры на пушечный выстрел не подходили к театру. Это разные существования: кино – это более интимное искусство, театр - большие энергии. Как небо и земля.
- Какая из сериальных ролей вам ближе всего?
- Если ты работаешь над ролью, то все равно ищешь ассоциации, близкие тебе. Насколько в тебе эта роль совпадает. Поэтому я не могу отметить какую-то одну. Думаю, самая-самая – та, которая впереди.
- На что не жалко тратить деньги?
- На путешествия. Никогда не жалейте денег на впечатления, на то, чтобы куда-то полететь и увидеть огромный и разнообразный мир.
- Есть любимое место?
- Есть, Москва. Это мой дом, мой город, где я родился, который люблю и очень хорошо знаю. Москва - лучшее место на свете. А вообще, поскольку я очень много езжу, не назову места, где бы мне не понравилось. Я приезжаю в Тбилиси и наслаждаюсь колоритом города, его переулками, кухней, общением с людьми; я приезжаю в Иерусалим и могу подолгу бродить по этому городу. Мне везде хорошо, потому что я живу с широко открытыми глазами.
- Что для вас значит слава?
- Никогда не думал. Мне приятно, когда люди останавливают меня на улице и говорят, что какая-то моя работа тронула их. Я благодарен зрителю, что он смог отличить меня, выделить из большого количества артистов. Слава - это еще и ответственность. Слава славой, но надо каждый день ее подтверждать, обращать зрителя в свою веру. Слава, скорее, возможность интересно существовать в профессии, не заниматься ерундой. Корыстное такой использование славы у меня.
- Вы ведете передачу «Три аккорда». Ваше отношение к шансону?
- На гастролях часто слышу от людей, мол, какие душевные песни поют в этой передаче. Шансон – не только блатняк. Что такое шансон? Городской романс, он подразумевает душевную поэзию и музыку. Когда я начал работать на этом шоу, узнал достаточно широкий спектр этого жанра. Мне нравится, и, оказывается, шансон очень популярен у зрителей многих стран.
- Вам исполняется 44 года: это много или мало?
- Никогда не задумывался о возрасте. Спокойно отношусь. Наоборот, радуюсь нажитому опыту. Не мечтал никогда вернуться на 20 лет назад. Мое жизненное правило - жить нужно здесь и сейчас. У меня через два часа спектакль, чему я несказанно рад, завтра будут съемки в новом фильме, чему я тоже рад. День сегодняшний гораздо интереснее нежели то, что уже прошло. Очень комфортно чувствую себя в данных обстоятельствах и локации. Я рад, что моя 44-я осень пройдет именно в Таллинне. Я уверен, будет замечательно, и я жду встречи.