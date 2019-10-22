Известная фигуристка Сотникова отдала гадалке 30 000 евро, чтобы приворожить хоккеиста

Сначала СМИ сообщили, что фигуристка Аделина Сотникова отдала мошеннице такие деньги, чтобы вылечить сестру. Однако теперь появилась и новая версия. Как сообщает «Комсомольская правда», спортсменка обратилась к гадалке из-за безответной любви.
Летом Сотникова состояла в отношениях с хоккеистом Владимиром Ткачевым из «Ак Барса», но вместе пара пробыла недолго. Обращаясь к гадалке, которая называла себя специалистом в области магии и приворота, она хотела вернуть возлюбленного.
Сама же спортсменка пока никак не прокомментировала это.