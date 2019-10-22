Известная фигуристка Сотникова отдала гадалке 30 000 евро, чтобы приворожить хоккеиста

Летом Сотникова состояла в отношениях с хоккеистом Владимиром Ткачевым из «Ак Барса», но вместе пара пробыла недолго. Обращаясь к гадалке, которая называла себя специалистом в области магии и приворота, она хотела вернуть возлюбленного.

Сама же спортсменка пока никак не прокомментировала это.