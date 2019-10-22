Вт, 22.10.2019
Марианна Отса из Таллинна борется за звание самой красивой замужней женщины в мире СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • ТОП-10 чарующих фото модели из Белоруссии, которой невозможно не посмотреть в глаза

ТОП-10 чарующих фото модели из Белоруссии, которой невозможно не посмотреть в глаза
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ФОТО: Instagram

Этой модели действительно стоит заглянуть в глаза. Ведь именно они — её изюминка, которая выделяет девушку среди других красавиц.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как указывает Полина Малиновская на своей странице в ВК, она родилась в Белоруссии в 1998 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Однако сейчас девушка живёт в Италии, ведь оттуда родом её отец. А вот мать светловолосой красавицы — русская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модель сотрудничает с крупной американской компанией Revolve, а на её инстаграм сейчас подписано 717 тыс. человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка прославилась благодаря своей завидной фигуре и любви к откровенным фото, которыми она делится на странице.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Но главная особенность красавицы — её удивительные светлые глаза, на радужке одного из которых сияет коричневое пятнышко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мимо такой красавицы действительно сложно пройти. Тем не менее, по слухам, её сердце всё еще свободно!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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