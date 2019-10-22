ТОП-10 чарующих фото модели из Белоруссии, которой невозможно не посмотреть в глаза

Как указывает Полина Малиновская на своей странице в ВК, она родилась в Белоруссии в 1998 году.

Однако сейчас девушка живёт в Италии, ведь оттуда родом её отец. А вот мать светловолосой красавицы — русская.

Модель сотрудничает с крупной американской компанией Revolve, а на её инстаграм сейчас подписано 717 тыс. человек.

Девушка прославилась благодаря своей завидной фигуре и любви к откровенным фото, которыми она делится на странице.

Но главная особенность красавицы — её удивительные светлые глаза, на радужке одного из которых сияет коричневое пятнышко.