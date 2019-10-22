Важно! ТОП-10 ранних симптомов заболевания почек, которые нельзя игнорировать

В дополнение к этому ваши почки поддерживают минеральный баланс в организме, вырабатывают гормоны и играют большую роль в регуляции артериального давления.

Если почки повреждены, ваше тело теряет способность избавляться от вредных веществ и жидкости. В большинстве случаев это связано с тем, что люди страдают хроническим заболеванием почек.

Специалисты утверждают, что люди с диабетом, гипертонией и сердечными заболеваниями подвержены большему риску. Если в вашей семье есть люди, чьи почки плохо функционируют, это также увеличивает вероятность болезни.

ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

Но если вы на раннем этапе выявите у себя проблемы, вы быстрее сможете их решить.

Вот признаки и симптомы, которые указывают на почечную дисфункцию:

1. Усталость

Если вы постоянно устаёте и испытываете трудности с концентрацией внимания, это может быть результатом накопления токсинов. Кроме того, почечная недостаточность часто приводит к анемии. А та в свою очередь также является причинной чрезмерного истощения.

2. Повышенная потребность в мочеиспускании

Вы замечаете, что вам нужно ходить в туалет чаще, чем раньше. Это также может указывать на нарушения работы почек.

3. Бессонница

Если ваше тело не может вывести токсины из крови, вам будет трудно уснуть.

4. Отёчность глаз.

Больные почки начинают выделять аномальное количество белка. Это приводит к задержке жидкости в организме и постоянной отёчности глаз.

5. Сухая кожа

Дисбаланс минералов и жидкости провоцирует проблемы с кожей – она становится сухой, появляется зуд.

6. Моча с кровью

Если фильтр крови работает плохо, клетки крови, как правило, проникают в мочу. Но этот симптом также может указывать на камни в почках, инфекции или даже рак.

7. Опухшие ноги

Ухудшение функции почек приводит к задержке натрия и жидкости. Пациенты часто жалуются на отёки лодыжек и стоп, что особенно заметно по утрам.

8. Мышечные спазмы

Нарушение баланса кальция и фосфора часто приводит к мышечным спазмам.

9. Ухудшение аппетита

Многочисленные причины, в том числе хроническое заболевание почек, могут вызвать потерю аппетита.

10. Пенистая моча