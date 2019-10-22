Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк

Напомним, что о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк постоянно приходят противоречивые сведения. По слухам, она страдает от онкологического заболевания головного мозга, но семья звезды не дает никаких комментариев относительно ситуации, признавая, впрочем, что артистка действительно нездорова.

На этом фоне Ягудин, лично знакомый с Заворотнюк и ее супругом Петром Чернышовым, заявил, что родственникам следует перестать скрывать правду о состоянии Анастасии.

«Я, как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации. Так бывает», - цитирует Ягудина RNS