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Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

ФОТО: Aleksey Ushenkov / RIA Novosti

Известный фигурист и олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал семью звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. По его словам, родственникам актрисы нужно открыто рассказать, что с ней сейчас происходит, пишет Topnews.

Напомним, что о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк постоянно приходят противоречивые сведения. По слухам, она страдает от онкологического заболевания головного мозга, но семья звезды не дает никаких комментариев относительно ситуации, признавая, впрочем, что артистка действительно нездорова.

На этом фоне Ягудин, лично знакомый с Заворотнюк и ее супругом Петром Чернышовым, заявил, что родственникам следует перестать скрывать правду о состоянии Анастасии.

«Я, как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации. Так бывает», - цитирует Ягудина RNS.

Вместе с тем, он признал, что у родственников Заворотнюк есть «абсолютное право» не хотеть, «чтобы эта тема муссировалась».

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