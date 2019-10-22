Участник «Битвы экстрасенсов» закрутил роман с коллегой

На данный момент я стараюсь бесплатно помогать в сложных случаях, где это действительно необходимо. Пример: смерть или поиск ребенка, установление причины смерти, работа с людьми, с которыми действительно происходят необъяснимые вещи, работа с мертвыми (установление причин, по которым ушел тот или иной человек). И в потоке ваших агрессивных сообщений я теряю тех, кто действительно хочет связаться со мной и имеет большую необходимость, чем вы. Постараюсь объяснить еще один момент: я никогда не буду читать ваши фотографии и рассказывать о вас, просто потому что вам этого хочется. При работе с людьми я создаю запрос и имею цель к данному действию. Я не рассказываю судьбы, не пророчу будущее. Могу предположить развитие событий на базе считываемой мной же информации, будь то от вас самих, от фотографий или от вещи, но опять же лишь в том случае, если того требует ситуация, — написал Дмитрий в социальной сети.