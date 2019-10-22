Участник «Битвы экстрасенсов» закрутил роман с коллегой
В субботнем выпуске телепроекта ушла Дарья Евтушенко. На сегодняшний день в списке самых сильных участников двадцатого сезона числятся победительница «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих, грузинская ясновидящая Мариам Циминтия, чернокнижник из Тольятти Дмитрий Матвеев и китайская ведьма Астрид.
Оказалось, что тольяттинец и гостья из Китая закрутили роман. Маг лично сообщил об этом на своей странице в социальной сети. «Меня не волнует, кто победит в этом шоу. Моя главная победа — это ты», — отметил Дмитрий.
Однако потом кадр пропал со страницы 22-летнего рунолога. О его личной жизни известно немного. На кастинг Матвеев приходил с бывшей девушкой, но та не попала в проект. Обсуждать причины разлада в отношениях маг не считает нужным, поэтому избегает вопросов о личном.
Матвеев ощущает присутствие потусторонних сил всего три года, с тех пор как случайно нашел рукописи прапрадеда и начал их изучать. Увидев парня на проекте, многие начали писать ему с просьбами помочь. Дмитрий поспешил объяснить, что сейчас тратит все силы на испытания в мистическом шоу, поэтому ни на что не отвлекается.
На данный момент я стараюсь бесплатно помогать в сложных случаях, где это действительно необходимо. Пример: смерть или поиск ребенка, установление причины смерти, работа с людьми, с которыми действительно происходят необъяснимые вещи, работа с мертвыми (установление причин, по которым ушел тот или иной человек). И в потоке ваших агрессивных сообщений я теряю тех, кто действительно хочет связаться со мной и имеет большую необходимость, чем вы. Постараюсь объяснить еще один момент: я никогда не буду читать ваши фотографии и рассказывать о вас, просто потому что вам этого хочется. При работе с людьми я создаю запрос и имею цель к данному действию. Я не рассказываю судьбы, не пророчу будущее. Могу предположить развитие событий на базе считываемой мной же информации, будь то от вас самих, от фотографий или от вещи, но опять же лишь в том случае, если того требует ситуация, — написал Дмитрий в социальной сети.
До участия в проекте парень из Тольятти работал татуировщиком. По его словам, через узоры на теле он передавал энергетические посылы. Матвеев называет себя чернокнижником и самоучкой, у которого нет авторитетов в мире магии.