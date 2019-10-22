Бруклин Бекхэм закрутил роман с двойником своей матери

20-летний парень начал встречаться с 27-летней моделью.
Старший сын супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин, который
Сын Бекхэмов с девушкой снялись в откровенной фотосессии
долгое время состоял в отношениях с моделью Ханою Кросс, сейчас явно с ней разошелся.
Как сообщает издание The Sun со ссылкой на инсайдеров, 20-летний парень уже успел закрутить новый роман. Избранницей Бруклина стала 27-летняя модель Фиби Торранс.
Пока что они не спешат афишировать свои отношения, но Бруклин и Фиби уже сходили на несколько свиданий,
- заявили инсайдеры изданию.
Первое, на что обратили внимание поклонники семейства Бекхэм, это то что новая избранница парня очень похожа на его звездную мать.
Некоторые друзья Бруклина даже подшучивают над ним из-за такого сходства и говорят, что у него Эдипов комплекс, но он не обращает никакого внимания на это,
- говорится в сообщении.