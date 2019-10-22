Парень испугался, заметив на видео, как за спиной девушки прячется жуткая фигура

В видеосообщении девушка показывала своего кота. Хоть ролик должен был получиться милым, вместо этого он до чёртиков перепугал получателя, пишет Лайф.
На Reddit пользователь jmeicke опубликовал видеосообщение, которое ему прислала его девушка. И хоть в центре внимания был кот хозяйки, всё внимание на себя перетянул пугающий силуэт, появившийся в кадре, словно клише из фильмов ужасов. Вот только это совсем не кино.
Моя девушка прислала мне это в Snapchat, и что-то на заднем плане привлекло моё внимание. Лично я не особо верю в паранормальные явления, но я серьёзно не могу понять, что за человек в её шкафу,
- написал автор поста.
Пост с видеозаписью моментально стал вирусным. Сотни человек поделились своим мнением по поводу происходящего на ролике.
Либо твоя девушка изменяет тебе, либо её преследует чёртов призрак,
Я уверен, этому есть какое-то рациональное объяснение, но эта штука и правда очень похожа на человека,
- отметили комментаторы.