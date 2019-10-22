Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака, которых ожидает удача в ноябре

Российский астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака на ноябрь 2019 года и рассказала о том, кого ожидает настоящая удача в последнем месяце осени, пишет Topnews.
По словам астролога, у Овнов наступит благоприятный период для карьеры. В ноябре любое совершенствование навыков и повышение квалификации будет давать результаты в виде финансового роста. Также благосклонность начальства позволит вам взлететь в должности. Те, кто ищут работу, найдут то, что больше всего им подходит, и не только по зарплате, но и по графику, и по удаленности к дому.
Львам в ноябре будет сопутствовать удача в любви. Одинокие представители этого знака Зодиака получат прекрасный шанс встретить вторую половинку, а те, кто давно состоят в отношениях, но не решаются их оформить, наконец-то сыграют свадьбу. В семье вас ожидает взаимопонимание и гармония.
Удачный период для любви ожидается у Дев. Представители этого знака Зодиака смогут поправить достаток своей семьи, что тоже прекрасно повлияет на отношения. В этот период уделяйте больше времени второй половине и детям. Вы получите в будущем их поддержку.
У Водолеев ожидается финансовый успех в ноябре 2019 года. Последний месяц осени обещает вам рост доходов, причем в этой ситуации свою роль сыграет случай. Будьте внимательны к мелочам, не ссорьтесь с другими, будьте предельно вежливы и дружелюбны, и тогда вы почувствуете на себе все гармоничные влияния наступающего периода.