Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака, которых ожидает удача в ноябре

По словам астролога, у Овнов наступит благоприятный период для карьеры. В ноябре любое совершенствование навыков и повышение квалификации будет давать результаты в виде финансового роста. Также благосклонность начальства позволит вам взлететь в должности. Те, кто ищут работу, найдут то, что больше всего им подходит, и не только по зарплате, но и по графику, и по удаленности к дому.