Гороскоп на 2020 год по году рождения

Гороскоп на 2020 год поможет вам пережить это время с наименьшими проблемами, а также в присутствии удачи. Чтобы получить важные советы от экспертов, достаточно знать, какое животное является вашим покровителем.
Чтобы узнать свой Знак восточного гороскопа, вам нужно знать лишь свою дату рождения. Просто воспользуйтесь таблицей, которая представлена ниже, чтобы быстро определить Знак и узнать, каким для вас станет 2020 год Металлической Крысы.
Крыса — это самый первый знак гороскопа. Рожденным в год этого животного суждено встретить на своем пути много удачи, но это время может стать весьма динамичным. Велика вероятность того, что Крысы часто будут чувствовать усталость, апатию и упадок сил. Вернуть их к жизни сможет эффективная медитация и своевременный отдых. Год Крысы для представителей этого Знака окажется благоприятным, если они не будут лезть на рожон и много рисковать. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют им не упускать важных деталей.
В год Быка рождаются довольно предприимчивые и очень амбициозные люди. Это значит, что 2020 год принесет прибавку к финансам и подарит множество новых возможностей. Нужно лишь следить за тем, как ведутся дела. Не стоит использовать для достижения целей грубую силу. Достаточно немного хитрости и чуть больше мотивации, чем обычно. Это очень необычное и непредсказуемое время для Быков, поэтому им стоит перед важными делами пользоваться шепотками на удачу. Также нужно всегда помнить, кому можно доверять, а кому нет.
У Тигров начинается время, когда им стоит воспользоваться всеми своими навыками и сильными сторонами для достижения целей в любви и в делах. Это тот год, когда они расцветают, когда им начинает везти. К сожалению, у представителей этого знака могут появиться многочисленные недоброжелатели, которые будут излучать негативную энергетику. Эксперты рекомендуют Тиграм пользоваться тремя надежными способами защиты. Также стоит почаще доверять только себе и не надеяться лишний раз на помощь со стороны.
Гороскоп по году рождения для Кроликов не совсем позитивен. Они очень деятельны, потому быстро тратят свою энергию. Если учесть, что в год Металлической Крысы эта энергия теряется в два раза быстрее, можно предположить, что Кролики будут успевать в два раза меньше. Заговоры от лени и апатии помогут им противостоять прокрастинации, а постановка целей и расстановка приоритетов поспособствуют правильному распределению сил, что очень важно.
Рожденным в год Дракона будет очень сложно понять саму суть и философию года Крысы, тем более в стихии Металла. 2020 год для представителей этого знака окажется непонятным. Может происходить множество необъяснимых неурядиц, которые то и дело будут омрачать их жизнь. Драконам придется бороться с негативными вирусными программами и как можно больше общаться с оптимистами. Терять веру в себя в такое время — непозволительная роскошь. Также эксперты советуют как можно реже вспоминать о прошлом: на этот раз в нем не будет ответов на вопросы.
Змеи — люди острого ума, прекрасного чувства юмора и большой дальновидности. Они не будут зря рисковать, но в год Крысы соблазн крайне велик. Нужно помнить о том, что любые ошибки идут на пользу, поэтому не стоит драматизировать из-за всяких мелочей. Это будет время исполнения самых заветных желаний и встреч с очень интересными людьми. Сильные обряды помогут Змеям в достижении своих целей и в поиске себя. 2020 год — время, которое идеально подходит для поиска новой работы, для смены обстановки, грандиозных покупок и путешествий.
Лошадь
Проблем с трудолюбием у представителей этого знака практически никогда нет. В 2020 году придется чаще подстраиваться под новые условия, быстрее принимать решения. Это будет энергозатратный год, поэтому необходимо больше отдыхать, научиться расслабляться и пользоваться мантрами силы и энергии. В год Крысы этим людям стоит посвятить себя обучению, получению новых знаний, а также поиску второй половинки. Романтичным Лошадям судьба подготовила прямую дорогу к счастью.
В год Козы рождаются люди, которым не нравится хаос и нестабильность, что как раз будет свойственно году Металлической Крысы. Это значит, что придется жить в том ритме, который предложит Вселенная, а не пытаться гнуть свою линию. Это время многому научит людей данного знака, сможет подарить им бесценный опыт. На жизненном пути Коз встретятся приятные новые знакомые и не самые милые личности. Эксперты рекомендуют пользоваться лучшими оберегами от злых людей, завистников и недоброжелателей, которых может оказаться предостаточно.
В год Обезьяны появляются на свет творческие люди. Их задачей в 2020 году будет найти свое предназначение, определить жизненные цели. Также эксперты говорят, что Обезьянам удастся решить жилищные вопросы, совершить крупные приобретения, встретить любовь и обрести новых друзей. Если отношения себя уже изжили, их можно заканчивать. Представителям этого Знака стоит всегда помнить о том, что управлять судьбой можно при помощи силы своего разума и подсознания. Нужно больше мечтать и меньше идти на поводу у своих страхов.
В 2020 году Петухи почувствуют себя словно в своей стихии. Это прекрасное время для новых начинаний, а также для того, чтобы полностью погрузиться в финансовые дела. В связи с тем, что в год Крысы все приобретает совершенно иной характер, Петухам придется лучше приспосабливаться к новшествам и динамичным изменениям во всех сферах. Сильные заговоры на удачу помогут оставаться на плаву в сложные моменты, которых может быть немало. Во многих делах Петухов будет ждать сдвиг с мертвой точки.
У Собак могут появиться проблемы с окружающими людьми. Точнее, только с теми, кто токсичен и негативно настроен, а таких может быть немало. Год Крысы для людей этого Знака представляет собой поездку на американских горках. Их ждут постоянные изменения, но не всегда они будут негативными. Будут и приятные моменты, которые с лихвой перекроют впечатления от разочарований. Позитивные установки и аффирмации на успех спасут Собак от плохих мыслей и от неудач.
Всем, кто родился в год Свиньи, в 2020 году крупно повезет. Возможно, что это будет видно не сразу, но люди этого восточного знака точно станут счастливее, чем были до этого. Ближе к концу и в самом начале года их могут поджидать некоторые проблемы с мотивацией и настроением, поднять которое помогут пять простых способов. Этим людям стоит больше заниматься привычными делами и сильно не рисковать. В остальном особых ограничений для них нет.