Гороскоп на 2020 год по году рождения

Чтобы узнать свой Знак восточного гороскопа, вам нужно знать лишь свою дату рождения. Просто воспользуйтесь таблицей, которая представлена ниже, чтобы быстро определить Знак и узнать, каким для вас станет 2020 год Металлической Крысы.

Крыса — это самый первый знак гороскопа. Рожденным в год этого животного суждено встретить на своем пути много удачи, но это время может стать весьма динамичным. Велика вероятность того, что Крысы часто будут чувствовать усталость, апатию и упадок сил. Вернуть их к жизни сможет эффективная медитация и своевременный отдых. Год Крысы для представителей этого Знака окажется благоприятным, если они не будут лезть на рожон и много рисковать. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют им не упускать важных деталей.

В год Быка рождаются довольно предприимчивые и очень амбициозные люди. Это значит, что 2020 год принесет прибавку к финансам и подарит множество новых возможностей. Нужно лишь следить за тем, как ведутся дела. Не стоит использовать для достижения целей грубую силу. Достаточно немного хитрости и чуть больше мотивации, чем обычно. Это очень необычное и непредсказуемое время для Быков, поэтому им стоит перед важными делами пользоваться шепотками на удачу. Также нужно всегда помнить, кому можно доверять, а кому нет.

У Тигров начинается время, когда им стоит воспользоваться всеми своими навыками и сильными сторонами для достижения целей в любви и в делах. Это тот год, когда они расцветают, когда им начинает везти. К сожалению, у представителей этого знака могут появиться многочисленные недоброжелатели, которые будут излучать негативную энергетику. Эксперты рекомендуют Тиграм пользоваться тремя надежными способами защиты. Также стоит почаще доверять только себе и не надеяться лишний раз на помощь со стороны.

Гороскоп по году рождения для Кроликов не совсем позитивен. Они очень деятельны, потому быстро тратят свою энергию. Если учесть, что в год Металлической Крысы эта энергия теряется в два раза быстрее, можно предположить, что Кролики будут успевать в два раза меньше. Заговоры от лени и апатии помогут им противостоять прокрастинации, а постановка целей и расстановка приоритетов поспособствуют правильному распределению сил, что очень важно.

Рожденным в год Дракона будет очень сложно понять саму суть и философию года Крысы, тем более в стихии Металла. 2020 год для представителей этого знака окажется непонятным. Может происходить множество необъяснимых неурядиц, которые то и дело будут омрачать их жизнь. Драконам придется бороться с негативными вирусными программами и как можно больше общаться с оптимистами. Терять веру в себя в такое время — непозволительная роскошь. Также эксперты советуют как можно реже вспоминать о прошлом: на этот раз в нем не будет ответов на вопросы.