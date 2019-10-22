Видео: звезда «Дома-2» увеличила себе и без того большую грудь

В начале записи можно заметить, как девушку трясет, когда она приходит в себя после наркоза. В этот момент ее за руку заботливо держит 27-летний бойфренд Арай Чобанян, который, в свою очередь, отважился подкорректировать себе нос.

Подписчики бывшей участницы телестройки по-разному отреагировали на публикацию. Некоторым пользователям показалось, что у девушки с размером бюста и до операции было все в порядке. «Жесть, такие хорошие большие тити были, зачем делать коровье вымя?»; «Теперь можно сниматься в немецких фильмах»; «Один с носом, вторая с грудью»; «Девчонки, зачем вам это? У каждой своя изюминка»; «Как носить то их будешь, худышка?» — недоумевают подписчики.