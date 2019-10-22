Мать Заворотнюк пришла на кладбище помолиться

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, Валентину Борисовну заметили на Даниловском кладбище Москвы, пишет teleprogramma.pro.
Именно там находится могила святой Матроны Московской, которая, как утверждают верующие, помогает избавиться от различных болезней.
Информацию о том, что Валентина Борисовна действительно была на кладбище, подтверждают сразу несколько телеграм-каналов. Отмечается, что родственница могла поддаться на увещевания многочисленных фанатов, которые ранее говорили, что можно попросить о помощи Матрону Московскую.
Кстати, на страничке в группе поддержки Заворотнюк в соцсетях пока эту информацию не опровергали. Не исключено, что женщина действительно была на кладбище, сообщает портал glavred.info.