Вт, 22.10.2019
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Мать Заворотнюк пришла на кладбище помолиться

Анастасия Заворотнюк.

ФОТО: Matytsin Valery / COVI

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, Валентину Борисовну заметили на Даниловском кладбище Москвы, пишет teleprogramma.pro.

Именно там находится могила святой Матроны Московской, которая, как утверждают верующие, помогает избавиться от различных болезней.

Информацию о том, что Валентина Борисовна действительно была на кладбище, подтверждают сразу несколько телеграм-каналов. Отмечается, что родственница могла поддаться на увещевания многочисленных фанатов, которые ранее говорили, что можно попросить о помощи Матрону Московскую.

Кстати, на страничке в группе поддержки Заворотнюк в соцсетях пока эту информацию не опровергали. Не исключено, что женщина действительно была на кладбище, сообщает портал glavred.info.

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