Мать Заворотнюк пришла на кладбище помолиться

Именно там находится могила святой Матроны Московской, которая, как утверждают верующие, помогает избавиться от различных болезней.

Информацию о том, что Валентина Борисовна действительно была на кладбище, подтверждают сразу несколько телеграм-каналов. Отмечается, что родственница могла поддаться на увещевания многочисленных фанатов, которые ранее говорили, что можно попросить о помощи Матрону Московскую.