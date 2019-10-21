В Англии ввели гендерно-нейтральные туалеты

С недавнего времени в некоторых учебных заведениях Великобритании туалеты стали гендерно-нейтральными. Об этом сообщает Рамблер.
От таких нововведений далеко не все в восторге, включая педагогов, родителей и самих учеников.
Школьницы отказываются посещать школу из-за опасения пользоваться туалетами вместе с мальчиками.
Девочки сильнее всего переживают за свое здоровье в период менструального цикла, предпочитая оставаться дома в эти дни. Родители поддерживают своих дочерей, понимая их опасения и смущения.
Некоторые политики прислушались к отзывам и принимают меры, чтобы прекратить столь резкий переход к гендерно-нейтральным уборным.
На другой стороне баррикад находится депутат британского парламента Дэвид Дэви:
Я считаю, что решение возвращать мужские и женские туалетные комнаты лишено всякого смысла, так как права трансгендеров преобладают над правами женщин.