Вт, 22.10.2019
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В Англии ввели гендерно-нейтральные туалеты

Гендерно-нейтральный туалет. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Stefan Boness/IPON/SIPA/Stefan Boness/IPON/SIPA

С недавнего времени в некоторых учебных заведениях Великобритании туалеты стали гендерно-нейтральными. Об этом сообщает Рамблер.

От таких нововведений далеко не все в восторге, включая педагогов, родителей и самих учеников.

Школьницы отказываются посещать школу из-за опасения пользоваться туалетами вместе с мальчиками.

Гендерно-нейтральный туалет. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SHANNON STAPLETON/REUTERS

Девочки сильнее всего переживают за свое здоровье в период менструального цикла, предпочитая оставаться дома в эти дни. Родители поддерживают своих дочерей, понимая их опасения и смущения.

Некоторые политики прислушались к отзывам и принимают меры, чтобы прекратить столь резкий переход к гендерно-нейтральным уборным.

На другой стороне баррикад находится депутат британского парламента Дэвид Дэви:

Я считаю, что решение возвращать мужские и женские туалетные комнаты лишено всякого смысла, так как права трансгендеров преобладают над правами женщин.

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