В Англии ввели гендерно-нейтральные туалеты

От таких нововведений далеко не все в восторге, включая педагогов, родителей и самих учеников.

Школьницы отказываются посещать школу из-за опасения пользоваться туалетами вместе с мальчиками.

Гендерно-нейтральный туалет. Снимок иллюстративный. ФОТО: SHANNON STAPLETON/REUTERS

Девочки сильнее всего переживают за свое здоровье в период менструального цикла, предпочитая оставаться дома в эти дни. Родители поддерживают своих дочерей, понимая их опасения и смущения.

Некоторые политики прислушались к отзывам и принимают меры, чтобы прекратить столь резкий переход к гендерно-нейтральным уборным.

На другой стороне баррикад находится депутат британского парламента Дэвид Дэви: