До или после еды: ученые выяснили, когда полезнее тренироваться

Человеческий метаболизм — штука сложная и во многом индивидуальная. Однако люди непрерывно пытаются выработать хоть какие-то общие правила здорового образа жизни, и ученые по мере сил им в этом помогают. Один из самых животрепещущих вопросов для работающего горожанина — в какое время заниматься спортом, чтобы и польза была, и обычный график не страдал. Ответов разными специалистами предлагается множество, но недавнее исследование показало: лучше все-таки следовать традиции и переносить физическую активность на утро.

Проведенный международной научной группой эксперимент длился шесть недель, в нем приняли участие 30 мужчин с разными стадиями ожирения. Их разделили на три группы по простому критерию: одни тренировались до завтрака, другие — после, а третьи вообще никак не меняли своих повседневных привычек.

Результат оказался таков: те, кто начинали день со спорта, согнали вдвое больше жира, чем те, что начинали занятия после первой трапезы. Причина, полагают ученые, в том, что с утра, до приема пищи, в крови понижен уровень инсулина, благодаря чему испытывающий нагрузку организм сжигает в первую очередь запасы жира.