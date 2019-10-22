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  • Водонаева встала на защиту эротики, выложив голое фото с расстегнувшимся платьем

Водонаева встала на защиту эротики, выложив голое фото с расстегнувшимся платьем

Алена Водонаева

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

37-летняя телеведущая решила поднять наболевший вопрос о жалобах на откровенный контент, который не только выкладывает, но и переодически смотрит сама, пишет Лайф.

Экс-участница "Дома-2" поделилась с подписчиками в Instagram горячими снимками, где позировала в черном платье из латекса. Наряд подчеркивал изгибы блогера, которая не стеснялась показывать фигуру со всех сторон.

Однако самое "сокровенное" фото Водонаева выложила в сториз. На нем красовались обнажённые ягодицы девушки. Блогерша на высоких шпильках присела на корточки, слишком сильно расстегнув молнию на платье сзади.

"Есть еще очень классное фото, где немного голой попы, много латекса и много моих туфель в кадре", - пишет Водонаева.

Алена Водонаева

Instagram Stories

При этом Алена посетовала на то, что это фото удалили из аккаунта её фотографа после многочисленных жалоб. Ведущая призналась, что сама подписана на паблики с эротическим контентом и не видит в подобных снимках ничего плохого. "Если бы меня раздражал чей-то аккаунт, я бы задумалась, что со мной не так? Всегда же можно не смотреть или отписаться, — отметила блогер.

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