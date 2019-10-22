Пошлая шутка Урганта про Ватикан на Первом канале грозит вылиться в крупный скандал

Телеведущий Иван Ургант удивил зрителей своего вечернего шоу на Первом канале неполиткорректной шуткой об «умных четках» и Ватикане, пишет Topnews.
В начале своего пятничного выпуска юморист рассказал о том, что в Ватикане представили специальные молитвенные четки с «умным крестом». Устройство сопрягается со смартфоном через приложение «Кликни, чтобы помолиться». Активировать функционал можно перекрестившись, а в браслете есть сенсор, собирающий информацию о здоровье владельца устройства.
«Эти четки будут показывать не количество пройденных шагов, а сколько тебе шагов осталось до встречи с Апостолом Петром», - пошутил Ургант.
«А где их изобрели? В Ватикане? Ну, если секс с мальчиком, то будут учитывать... Нужно всем депутатам Госдумы заказать такие. Но по другой причине. Но всем, кроме коммунистов... Во-первых, чтобы следить за здоровьем. У депутатов сидячий образ жизни. Когда голосуешь за повышение пенсионного возраста рукой, на которой крест, он автоматически сразу отпускает грехи», - говорит Иван.
Тогда Хрусталев поинтересовался, а что, если депутат некрещеный.
«Митя, ты не знал новости. Приравняли мандат-то к крещению», - поучает Ургант.
Пользователи двояко отнеслись к очередной дерзкой выходке артиста. Кому-то подобный юмор от Урганта понравилась. Однако нашлись и те, кто выразил уверенность в том, что заявления Урганта не останутся незамеченными и могут привести к крупному скандалу.