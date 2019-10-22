Пошлая шутка Урганта про Ватикан на Первом канале грозит вылиться в крупный скандал

В начале своего пятничного выпуска юморист рассказал о том, что в Ватикане представили специальные молитвенные четки с «умным крестом». Устройство сопрягается со смартфоном через приложение «Кликни, чтобы помолиться». Активировать функционал можно перекрестившись, а в браслете есть сенсор, собирающий информацию о здоровье владельца устройства.

«Эти четки будут показывать не количество пройденных шагов, а сколько тебе шагов осталось до встречи с Апостолом Петром», - пошутил Ургант.

После этого соведущий Дмитрий Хрусталев поинтересовался, будут ли «умные четки», считывающие активность, считать за таковую секс.

«А где их изобрели? В Ватикане? Ну, если секс с мальчиком, то будут учитывать... Нужно всем депутатам Госдумы заказать такие. Но по другой причине. Но всем, кроме коммунистов... Во-первых, чтобы следить за здоровьем. У депутатов сидячий образ жизни. Когда голосуешь за повышение пенсионного возраста рукой, на которой крест, он автоматически сразу отпускает грехи», - говорит Иван.

Тогда Хрусталев поинтересовался, а что, если депутат некрещеный.

«Митя, ты не знал новости. Приравняли мандат-то к крещению», - поучает Ургант.