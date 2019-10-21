Автомобиль подопечного Тимати из Black Star обстреляли из травматического оружия

Рэпер Pabl.A в последнее время часто оказывается в эпицентре скандалов. Пару месяцев назад его обвинили в том, что он незаконно использовал чужую фотографию на обложке своего трека. Сегодня же выяснилось, что артист едва не погиб во время происшествия с явным криминальным оттенком. Вчера машину подопечного Тимати обстреляли из травматического пистолета. Находившийся за рулем музыкант не пострадал. Вместе с певцом в транспортном средстве находилась его девушка.

Pabl.A решил не оставлять безнаказанными тех, кто покусился на его жизнь и здоровье, поэтому обратился в полицию. Теперь расследованием этого дела займутся правоохранительные органы. Самому же рэперу придется восстанавливать иномарку: в результате нескольких выстрелов пострадало боковое стекло. «Он не видел нападавших и слышал только шум от разбивающегося стекла. Предположений нет ни о нападавших, ни о причинах. Pabl.A в порядке, он не пострадал», — рассказала представитель артиста.

Это не первое опасное происшествие на дороге, участником которого стал певец. Пять лет назад он попал в страшную автомобильную аварию, в результате которой лишился обеих ног. Сейчас Pabl.A вынужден использовать специальные протезы. «Я долго разбирался в себе после этой ситуации, раскладывал все прожитые годы по полочкам и понял, что смогу вырулить в правильную сторону. Скажу честно, это было очень не просто, но я знал одно: раз все случилось, нужно пройти этот путь достойно и выйти победителем», — признавался ранее рэпер.

Pabl.A прославился после участия в шоу «ПЕСНИ». Он представил в рамках проекта несколько ярких номеров, после чего покинул музыкальное соревнование по собственному желанию. Спустя несколько месяцев рэпер заключил контракт с лейблом Black Star. Он и сейчас сотрудничает с компанией Тимати, стабильно выпуская по несколько песен в год.