Фотогалерея для взрослых: в Германии состоялся секс-фестиваль

Главной достопримечательностью Venus стала «Звездная прогулка». Это 20 метровая в длину сцена, где звезды взрослой развлекательной индустрии представляют себя посетителям.

Все желающие могли пройти обучающие секс-семинары, взять автографы у знаменитых порноактрис, а также принять участие в БДСМ-шоу.

«Я не могу представить свою жизнь без ярмарки в октябре. Venus — это часть меня», — поделилась своими впечатлениями модель Микаэла Шефер, которая в восьмой раз принимает участие в Venus.