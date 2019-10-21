Пн, 21.10.2019
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  • Фотогалерея для взрослых: в Германии состоялся секс-фестиваль

Фотогалерея для взрослых: в Германии состоялся секс-фестиваль
18+

В Берлине прошла крупнейшая эротическая выставка в Европе — Venus Erotic Convention. Более 30 тысяч посетителей пришли, чтобы познакомиться с новинками индустрии для взрослых, передает Rambler.ru.

Главной достопримечательностью Venus стала «Звездная прогулка». Это 20 метровая в длину сцена, где звезды взрослой развлекательной индустрии представляют себя посетителям.

Все желающие могли пройти обучающие секс-семинары, взять автографы у знаменитых порноактрис, а также принять участие в БДСМ-шоу.

«Я не могу представить свою жизнь без ярмарки в октябре. Venus — это часть меня», — поделилась своими впечатлениями модель Микаэла Шефер, которая в восьмой раз принимает участие в Venus.

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