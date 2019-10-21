Галерея: слишком глубокие декольте участниц Октоберфеста возмутили местных жителей

Местные жители обеспокоены тем, что приезжие девушки носят национальный баварский костюм «дирндль» неподобающим образом, а именно: слишком сильно оголяя свою грудь.

Еще до недавних времен баварскую национальную одежду на Октоберфесте носили только официанты и музыканты, но никак не посетители.

Очень резко высказался и бывший председатель Мюнхенской фольклорной группы «Georgenstoana Baierbrunn» Франц Талхаммер: «В последние годы, ощущение того, что все женщины, которые носят дирндль фактически порнозвезды, потому что в этой одежде они похожи на секс-работников»