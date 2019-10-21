Леди Гага рассталась с Дэном Хортоном

Скоротечным оказался роман Леди Гаги и звукорежиссера Дэна Хортона. Пара встречалась три месяца и, по словам их общего знакомого, решила завершить отношения. Что стало причиной расставания, пока не уточняется, но музыканты несмотря ни на что продолжат работать вместе.

Судя по всему, 33-летняя Гага спокойно восприняла разрыв с 37-летним бойфрендом и даже пошутила на эту тему в одном из постов в Instagram, опубликовав селфи с девичника подруги. «Невеста и свободная женщина», — подписала звезда.

Напомним, о романе Леди Гаги с Дэном Хортоном стало известно в конце июля. Тогда певицу и звукорежиссера заметили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где они мило обнимались и целовались у всех на виду. Примечательно, что в этот момент все мировые СМИ писали про тайные отношения артистки с актером Брэдли Купером, который якобы ради звезды расстался с матерью своего ребенка, супермоделью Ириной Шейк.

Поводом для сплетен стал не только совместный фильм «Звезда родилась», но и исполнение песни Shallow во время церемонии вручения наград американской киноакадемии. После торжества в Сети несколько дней обсуждали взгляды Купера и Гаги, а также говорили о том, что звезды явно влюблены.

Отметим, что Хортон уже был женат на актрисе Отэмн Гуззарди, а вот певица пока так и не нашла своего счастья. В июле 2017 года она обручилась со звездным агентом Кристианом Карино, поговаривали о скорой свадьбе, которую затем решили отложить на неопределенный срок. В феврале 2019-го звезда рассталась с возлюбленным.