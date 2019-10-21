Ресторанный бизнес Ольги Бузовой с треском провалился

На страницу в Instagram Ольги подписаны больше 16 миллионов поклонников, однако в реальной жизни такой поддержки аудитории девушка не получает. Магазины одежды Бузовой не пользуются популярностью. Книгу не признали шедевром мировой литературы, а криптовалюта не заинтересовала практически никого.

Рестораны Ольги BUZfood не просуществовали и полутора лет. Недавно стало известно, что певица вынуждена закрыть все заведения. Так на дверях общепитов на Цветном бульваре и в ТРК «Вегас Крокус Сити» посетители увидели лишь таблички: «Друзья! Ресторан закрыт по техническим причинам».