Ресторанный бизнес Ольги Бузовой с треском провалился

Идеи певицы Ольги Бузова с треском провалились. Телеведущей пришлось закрыть в столице все рестораны своей сети, сообщает Dni.ru.
На страницу в Instagram Ольги подписаны больше 16 миллионов поклонников, однако в реальной жизни такой поддержки аудитории девушка не получает. Магазины одежды Бузовой не пользуются популярностью. Книгу не признали шедевром мировой литературы, а криптовалюта не заинтересовала практически никого.
Рестораны Ольги BUZfood не просуществовали и полутора лет. Недавно стало известно, что певица вынуждена закрыть все заведения. Так на дверях общепитов на Цветном бульваре и в ТРК «Вегас Крокус Сити» посетители увидели лишь таблички: «Друзья! Ресторан закрыт по техническим причинам».
Как отмечается, по номерам телефонов ресторанов не отвечают. Кроме того, стало известно, что теперь рестораны сети BUZfood остались только в Санкт-Петербурге. Да и то в количестве одной штуки. Тем не менее, PR-менеджер певицы Антон Богославский опроверг эту информацию. Он проигнорировал вопросы корреспондентов о причинах закрытия, да и на остальные вопросы ответил резко и немногословно. «Неправда», – рявкнул мужчина и бросил трубку.