Водонаева встала на защиту эротики, опубликовав фото, где платье обнажило вид сзади

Если бы меня раздражал чей-то аккаунт, я бы задумалась, что со мной не так? Всегда же можно не смотреть или отписаться. Просто странно, я сама подписана на многие арт-аккаунты, где до фига эротики, и всё норм. Здоровая, взрослая аудитория лайки ставит. И я сама ставлю. У нас же странный народ. <...> С какой целью жалобы?